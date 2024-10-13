Üç günde üçüncü saldırı: Lübnan'daki BM Barış Gücü bir kez daha hedefte
BM Lübnan Geçici Barış Gücü UNIFIL, bir kez daha hedefteydi. Barış gücünden bir askerin daha yaralandığı açıklandı. Son olayla birlikte perşembe gününden bu yana yaralanan asker sayısı 5'e yükseldi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Hizbullah da füzelerle karşılık veriyor.
Mavi Hat'ta çatışmalar sürerken, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü bir kez daha hedef oldu.
UNIFIL'e üçüncü kez saldırı düzenlendi.