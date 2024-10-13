Üç günde üçüncü saldırı: Lübnan'daki BM Barış Gücü bir kez daha hedefte

BM Lübnan Geçici Barış Gücü UNIFIL, bir kez daha hedefteydi. Barış gücünden bir askerin daha yaralandığı açıklandı. Son olayla birlikte perşembe gününden bu yana yaralanan asker sayısı 5'e yükseldi.

Üç günde üçüncü saldırı: Lübnan'daki BM Barış Gücü bir kez daha hedefte - 1

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara ve hava saldırıları devam ederken, Hizbullah da füzelerle karşılık veriyor.

Mavi Hat'ta çatışmalar sürerken, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü bir kez daha hedef oldu.

UNIFIL'e üçüncü kez saldırı düzenlendi.

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Üç günde üçüncü saldırı: Lübnan'daki BM Barış Gücü bir kez daha hedefte - 2

UNIFIL'den yapılan açıklamada, üçüncü saldırıda bir BM askerinin daha yaralandığı bildirildi.

Açıklamaya göre saldırı, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde bulunan karargahta meydana geldi.

Üç günde üçüncü saldırı: Lübnan'daki BM Barış Gücü bir kez daha hedefte - 3

Bölgede devam eden askeri hareketlilik sebebiyle bir asker açılan ateş sonucu yaralandı. Ateşin kimden geldiğinin bilinmediği kaydedildi.

Askerin ameliyata alındığı duyuruldu.

UNIFIL, tüm aktörlere, mevzilerine yakın bölgelerdeki faaliyetlerden kaçınma çağrısı yaptı.

İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta iki ayrı saldırıda UNIFIL mevzilerini hedef almış, dört asker yaralanmıştı.

BM ve UNIFIL'de askeri bulunan müttefikleri, saldırılara sert tepki göstermişti.

Üç günde üçüncü saldırı: Lübnan'daki BM Barış Gücü bir kez daha hedefte - 4

UNIFIL, saldırıları “ciddi bir gelişme” olarak nitelendirdi ve BM personeli ile mallarının güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini bildirdi.

Fransa ise İsrail Büyükelçisini çağırdı. İtalya ve İspanya ile birlikte bu tür saldırıları “haksız” olarak nitelendiren bir açıklama yayınladı. Kanada da durumun "endişe verici ve kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'den UNIFIL güçlerini vurmamasını istediğini söyledi.

Öte yandan Rusya, “öfkelendiğini” açıkladı ve İsrail'den barış güçlerine karşı “düşmanca eylemlerden” kaçınmasını talep etti.

Üç günde üçüncü saldırı: Lübnan'daki BM Barış Gücü bir kez daha hedefte - 5
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