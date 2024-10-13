Üç günde üçüncü saldırı: Lübnan'daki BM Barış Gücü bir kez daha hedefte

UNIFIL, saldırıları “ciddi bir gelişme” olarak nitelendirdi ve BM personeli ile mallarının güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini bildirdi.

Fransa ise İsrail Büyükelçisini çağırdı. İtalya ve İspanya ile birlikte bu tür saldırıları “haksız” olarak nitelendiren bir açıklama yayınladı. Kanada da durumun "endişe verici ve kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'den UNIFIL güçlerini vurmamasını istediğini söyledi.

Öte yandan Rusya, “öfkelendiğini” açıkladı ve İsrail'den barış güçlerine karşı “düşmanca eylemlerden” kaçınmasını talep etti.