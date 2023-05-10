Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek

Francis Crick Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Robin Lovell-Badge, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mitokondriyal replasman tedavisi tekniğinin pratik düzeyde ne kadar işe yaradığını, bebeklerde mitokondriyal hastalık olup olmadığını ve herhangi bir risk olup olmadığını bilmek ilginç olacak.