Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek

İngiltere’deki uzmanlar, mitokondriyal hastalıklarla doğmasını engellemek için üçüncü bir kişinin DNA’sının verildiği bir bebeğin ülkede ilk kez doğduğunu duyurdu.
Uzmanların bildirdiğine göre, mitokondriyal hastalıklar tedavi edilemiyor ve doğumdan sonraki günler hatta saatler içinde ölümcül olabiliyor. Bazı aileler birden fazla çocuğunu bu nedenle kaybediyor.
Mitokondri, vücudun hemen hemen her hücresinde bulunan ve yiyecekleri kullanılabilir enerjiye dönüştüren küçük bölmelere deniliyor. Arızalı mitokondri, vücuda yakıt sağlayamadığı için bu durum beyin hasarına, kas erimesine, kalp yetmezliğine ve körlüğe yol açıyor.
Bununla birlikte, mitokondriler bebeklere sadece anne tarafından aktarılıyor. Yani mitokondriyal donasyon tedavisi, sağlıklı bir donör yumurtasından alınan mitokondriyi kullanılması ile gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, mitokondrilerin kendi DNA'ları bulunuyor.
Bilim insanlarının bildirdiğine göre donör DNA, yalnızca sağlıklı mitokondri yapılmasını sağlıyor; fiziksel görünüm gibi diğer özellikleri etkilemiyor ve "üçüncü bir ebeveyn" oluşturmuyor.
Diğer taraftan, 2015 yılında Birleşik Krallık'ta bu tür bebeklerin doğumuna izin veren yasalar çıkarıldı. Bu teknikle dünyaya gelen ilk bebek 2016 yılında ABD'de tedavi gören Ürdünlü bir ailenin çocuğu oldu.
Francis Crick Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Robin Lovell-Badge, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mitokondriyal replasman tedavisi tekniğinin pratik düzeyde ne kadar işe yaradığını, bebeklerde mitokondriyal hastalık olup olmadığını ve herhangi bir risk olup olmadığını bilmek ilginç olacak.
Teknik olarak, taşınan herhangi bir kusurlu mitokondrinin sayıca artabileceği ve yine de hastalıkla sonuçlanabileceği bir geri dönüş riski bulunuyor.” dedi.