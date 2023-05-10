Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek

İngiltere’deki sağlık yetkilileri, ülkede ilk kez üç kişinin DNA'sına sahip olan bir bebeğin doğduğunu açıkladı. Bebeğin DNA'larının çoğu iki ebeveyninden ve yaklaşık yüzde 0,1'i üçüncü bir donör kadından geldi. Uzmanlar geliştirilen yeni teknik ile çocukların mitokondriyal hastalıklarla doğmasının engellenebileceğini söyledi. Mitokondriyal hastalıklar çocukların enerji üretimini engelleyerek ölümüne yol açabiliyor.

Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek - 1

İngiltere’deki uzmanlar,  mitokondriyal hastalıklarla doğmasını engellemek için üçüncü bir kişinin DNA’sının verildiği bir bebeğin ülkede ilk kez doğduğunu duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek - 2

TEDAVİ EDİLEMİYOR

Uzmanların bildirdiğine göre, mitokondriyal hastalıklar tedavi edilemiyor ve doğumdan sonraki günler hatta saatler içinde ölümcül olabiliyor. Bazı aileler birden fazla çocuğunu bu nedenle kaybediyor. 

Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek - 3

Mitokondri, vücudun hemen hemen her hücresinde bulunan ve yiyecekleri kullanılabilir enerjiye dönüştüren küçük bölmelere deniliyor. Arızalı mitokondri, vücuda yakıt sağlayamadığı için bu durum beyin hasarına, kas erimesine, kalp yetmezliğine ve körlüğe yol açıyor.

Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek - 4

Bununla birlikte, mitokondriler bebeklere sadece anne tarafından aktarılıyor. Yani mitokondriyal donasyon tedavisi, sağlıklı bir donör yumurtasından alınan mitokondriyi kullanılması ile gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, mitokondrilerin kendi DNA'ları bulunuyor. 

Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek - 5

Bilim insanlarının bildirdiğine göre donör DNA, yalnızca sağlıklı mitokondri yapılmasını sağlıyor;  fiziksel görünüm gibi diğer özellikleri etkilemiyor ve "üçüncü bir ebeveyn" oluşturmuyor. 

Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek - 6

İLK ÇOCUK ABD'DE DOĞDU

Diğer taraftan, 2015 yılında Birleşik Krallık'ta bu tür bebeklerin doğumuna  izin veren yasalar çıkarıldı. Bu teknikle dünyaya gelen ilk bebek 2016 yılında ABD'de tedavi gören Ürdünlü bir ailenin çocuğu oldu.

Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek - 7

Francis Crick Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Robin Lovell-Badge, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mitokondriyal replasman tedavisi tekniğinin pratik düzeyde ne kadar işe yaradığını, bebeklerde mitokondriyal hastalık olup olmadığını ve herhangi bir risk olup olmadığını bilmek ilginç olacak.

Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek - 8

Teknik olarak, taşınan herhangi bir kusurlu mitokondrinin sayıca artabileceği ve yine de hastalıkla sonuçlanabileceği bir geri dönüş riski bulunuyor.” dedi.

Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek - 9
Üç kişinin DNA'sına sahip bebek doğdu: Yeni teknik ölümcül hastalıkları önleyecek - 10
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