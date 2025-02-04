Uçak kabin bagajında power bank taşımak yasaklandı: Güney Kore alarma geçti

Güney Kore havayolu şirketi Air Busan, uçaklarından birinin alevler içinde kalmasının ardından, yolcuların baş üstü kabinlerinde taşınabilir batarya (power bank) bulundurmalarını yasakladı. Ülkenin Ulaştırma Bakanlığı ise hava seyahatini iyileştirmek için yeni bir komite kurduğunu açıkladı.

Uçak kabin bagajında power bank taşımak yasaklandı: Güney Kore alarma geçti - 1

Güney Kore havayolu şirketi Air Busan, yolcuların baş üstü kabinlerinde sakladıkları bagajlarında taşınabilir batarya (power bank) bulundurmalarına artık izin vermeyecek

Air Busan uçaklarından biri geçtiğimizhafta alevler içinde kalmıştı.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, ülkenin havacılıktaki güvenlik sistemini sıfırdan yeniden inşa etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Bakanlık, hava seyahatini iyileştirmek için yeni bir komite kurduğunu açıkladı. Ülkede bir ay arayla iki büyük havcacılık kazası yaşanmıştı.

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Uçak kabin bagajında power bank taşımak yasaklandı: Güney Kore alarma geçti - 2

KABİN BAGGAJINDAN "ÇATIRTI" GELDİ

Air Busan, geçen haftaki yangının ilk olarak bir uçuş görevlisi tarafından uçağın kuyruk kısmındaki baş üstü bagaj kutusunda tespit edildiğini söyledi.

Uçaktaki yolcuların ifadelerine göre, o sırada baş üstü bagaj bölümünden bir “çatırtı sesi” duyuldu ve buradan kısa süre sonra duman çıkmaya başladı.

Yolcuların ve Air Busan yetkililerinin ifadelerine göre, yangının baş üstü bölmesine yerleştirilen bir çantanın içindeki taşınabilir bir bataryadan kaynaklandığından şüpheleniliyor.

Bu, Güney Kore'de bir uçakta çıkan yangının olası nedeni olarak taşınabilir bir güç bankasının tespit edildiği ilk olay değil.

Uçak kabin bagajında power bank taşımak yasaklandı: Güney Kore alarma geçti - 3

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Geçtiğimiz hafta Air Busan'a ait bir uçak, düşük maliyetli havayolu şirketinin jeti kalkışa hazırlanırken, uluslararası havaalanında alevler içinde kaldı ve uçaktaki herkes güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Geçen yıl Nisan ayında 273 yolcu taşıyan Asiana Havayollarına ait bir uçakta, baş üstü bölmesinde bir yolcunun çantasında saklanan taşınabilir bir güç bankasından duman çıktığı tespit edildi. Uçuş görevlileri aşırı ısınan cihazı alev almadan önce söndürmeyi başardı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Geçen yıl aralık ayında bir başka Air Busan uçuşunda da kalkıştan önce bir yolcu tarafından telefonunu şarj etmek için kullanılan taşınabilir power bank nedeniyle duman tespit edilmişti. Duman, uçuş görevlileri tarafından hızlıca söndürülmüştü.

Uçak kabin bagajında power bank taşımak yasaklandı: Güney Kore alarma geçti - 4

179 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FELAKET

Güney Kore topraklarında şimdiye kadar yaşanan en ölümcül hava felaketinde, ekonomik havayolu şirketi Jeju Air'e ait bir uçak, 29 Aralık'ta Muan havaalanında düşmüştü. Uçakta bulunan 181 yolcu ve mürettebattan 2’si hariç hepsi hayatını kaybetmişti.

Ön soruşturma raporuna göre uçağın her iki motorunda da ördek kalıntıları bulundu ve bu da kazadan önce kuş çarpması yaşandığını gösteriyor. Reuters’ın bildirdiğine göre uzmanlar hava kazalarının çoğunlukla her zaman bir dizi faktörün bir araya gelmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

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