Uçak kabin bagajında power bank taşımak yasaklandı: Güney Kore alarma geçti
Güney Kore havayolu şirketi Air Busan, uçaklarından birinin alevler içinde kalmasının ardından, yolcuların baş üstü kabinlerinde taşınabilir batarya (power bank) bulundurmalarını yasakladı. Ülkenin Ulaştırma Bakanlığı ise hava seyahatini iyileştirmek için yeni bir komite kurduğunu açıkladı.
Güney Kore havayolu şirketi Air Busan, yolcuların baş üstü kabinlerinde sakladıkları bagajlarında taşınabilir batarya (power bank) bulundurmalarına artık izin vermeyecek
Air Busan uçaklarından biri geçtiğimizhafta alevler içinde kalmıştı.
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, ülkenin havacılıktaki güvenlik sistemini sıfırdan yeniden inşa etmeyi hedeflediğini bildirdi.
Bakanlık, hava seyahatini iyileştirmek için yeni bir komite kurduğunu açıkladı. Ülkede bir ay arayla iki büyük havcacılık kazası yaşanmıştı.