Uçak kabin bagajında power bank taşımak yasaklandı: Güney Kore alarma geçti

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Geçtiğimiz hafta Air Busan'a ait bir uçak, düşük maliyetli havayolu şirketinin jeti kalkışa hazırlanırken, uluslararası havaalanında alevler içinde kaldı ve uçaktaki herkes güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Geçen yıl Nisan ayında 273 yolcu taşıyan Asiana Havayollarına ait bir uçakta, baş üstü bölmesinde bir yolcunun çantasında saklanan taşınabilir bir güç bankasından duman çıktığı tespit edildi. Uçuş görevlileri aşırı ısınan cihazı alev almadan önce söndürmeyi başardı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Geçen yıl aralık ayında bir başka Air Busan uçuşunda da kalkıştan önce bir yolcu tarafından telefonunu şarj etmek için kullanılan taşınabilir power bank nedeniyle duman tespit edilmişti. Duman, uçuş görevlileri tarafından hızlıca söndürülmüştü.