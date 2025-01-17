Uçak kazasında gizem sürüyor: Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri!

Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü kazaya karışan Jeju Air uçağının motorunda kuş tüyü ve kan izleri bulundu. Her geçen gün yeni bir ayrıntının ortaya çıkması, kazaya yol açan nedenleri en önemli tartışma konusu haline getirdi. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğu kara kutuların felaketten 4 dakika önce kayıt yapmayı durdurduğunu bildirmişti. Yetkililer, uçuşun son anlarına ilişkin ipuçlarını barındıran kutulardaki veri kaybının nedenini bulmaya çalışırken kazaya ilişkin soru işaretleri büyüyor.

Uçak kazasında gizem sürüyor: Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri! - 1

UÇAĞA KUŞ SÜRÜSÜ MÜ ÇARPTI?

Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin incelemeler sürüyor.

Gövdesi üzerine iniş yaptıktan sonra pistten çıkan ve duvara çarpan uçağa kaza öncesi kuş çarptığına yönelik kanıtlar ortaya çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

Uçak kazasında gizem sürüyor: Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri! - 2

KUŞ TÜYÜ VE KAN BULUNDU

Soruşturmaya yakın bir kaynak tarafından basına yapılan açıklamada, uçağın her iki motorunda da kuş tüyü ve kan bulunduğu belirtildi.

Elde edilen video kayıtlarında ise motora kuş çarpma anının görüldüğü öğrenildi.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uçak kazasında gizem sürüyor: Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri! - 3

GÜNEY KORE'NİN EN ÖLÜMCÜL UÇAK KAZASI

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık’ta Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı.

Uçak kazasında gizem sürüyor: Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri! - 4

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, uçaktan yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı.

Uçak kazasında gizem sürüyor: Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri! - 5

KAZADAN ÖNCEKİ 4 DAKİKA KAYIP

Jeju Air uçağındaki kara kutunun, kazadan 4 dakika önce uçuş verilerini kaydetmeyi durdurduğu tespit edilmiş, bu durum kaza nedeninin belirlenmesini zorlaştırmıştı.

Uçak kazasında gizem sürüyor: Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri! - 6

VERİ KAYBININ NEDENİ NE?

Uçuşun son anlarına ilişkin ipuçlarını barındıran kutularda veri kaybı yaşandığı anlaşıldıktan sonra yetkililer ne olduğunu bulmaya çalışıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Devam eden kaza soruşturması sırasında veri kaybının nedenini araştırmak için planlar yapılıyor” denildi.

Uçak kazasında gizem sürüyor: Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri! - 7
Uçak kazasında gizem sürüyor: Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri! - 8
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