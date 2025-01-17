Uçak kazasında gizem sürüyor: Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri!

KUŞ TÜYÜ VE KAN BULUNDU

Soruşturmaya yakın bir kaynak tarafından basına yapılan açıklamada, uçağın her iki motorunda da kuş tüyü ve kan bulunduğu belirtildi.

Elde edilen video kayıtlarında ise motora kuş çarpma anının görüldüğü öğrenildi.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.