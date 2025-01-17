Uçak kazasında gizem sürüyor: Önce kara kutu, sonra kuş tüyleri!
Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü kazaya karışan Jeju Air uçağının motorunda kuş tüyü ve kan izleri bulundu. Her geçen gün yeni bir ayrıntının ortaya çıkması, kazaya yol açan nedenleri en önemli tartışma konusu haline getirdi. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğu kara kutuların felaketten 4 dakika önce kayıt yapmayı durdurduğunu bildirmişti. Yetkililer, uçuşun son anlarına ilişkin ipuçlarını barındıran kutulardaki veri kaybının nedenini bulmaya çalışırken kazaya ilişkin soru işaretleri büyüyor.
UÇAĞA KUŞ SÜRÜSÜ MÜ ÇARPTI?
Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin incelemeler sürüyor.
Gövdesi üzerine iniş yaptıktan sonra pistten çıkan ve duvara çarpan uçağa kaza öncesi kuş çarptığına yönelik kanıtlar ortaya çıktı.