Uçak kazasında hayatta kalmayı sağlayan 5 faktör: Müfettişler bunlara odaklanıyor
Son bir ayda yaşanan ölümcül uçak kazaları sonrası uçuş güvenliği uzmanları önemli açıklamalar yaptı. Bir uçak kazasında hayatta kalma olasılığını değerlendiren müfettişler 5 faktöre odaklanıyor. Peki bu faktörler hangileri?
Jeju Air'in 2216 sefer sayılı uçağı Güney Kore'de bir havaalanına zorunlu iniş yaptığında ve pistin ötesindeki bir setin içine doğru kayarak alevler içinde kaldığında, uçaktaki 181 yolcudan herhangi birinin hayatta kalması imkânsız görünüyordu.
Mucizevi bir şekilde iki kişi kurtuldu. Ama nasıl?
Amerikan The Washington Post'un haberine göre bir uçak kazasında hayatta kalma olasılığını değerlendiren müfettişler 5 faktöre odaklanır: Uçağın bütünlüğü, güvenlik sınırlamalarının etkinliği, yolcuların ve mürettebatın maruz kaldığı G kuvvetleri, uçağın içindeki ortam ve yangın veya duman gibi kaza sonrası etkenler.