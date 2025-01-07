Uçak kazasında hayatta kalmayı sağlayan 5 faktör: Müfettişler bunlara odaklanıyor

GÜNEY KORE'DEKİ ENKAZDAN KURTULAN İKİ KİŞİ

Güney Kore’nin başkenti Seul'de hastanede yatan iki Jeju Air uçuş görevlisi, uçağın kuyruğunun koptuğu yerden birkaç adım ötedeki arka atlama koltuklarında oturuyordu. Doktorları, her ikisinin de bilincinin açık ve iletişim kurabilir durumda olduğunu söyledi.

Yaralılardan birinin vücudunun sol tarafında büyük ölçüde kemik kırıkları var ve omurga yaralanmaları nedeniyle boyun hareketlerini sınırlamak için bir destek takıyor.

Kadının ise sağ ayak bileği kırılmış ve muhtemelen sağ tarafında başka yaralanmalar da meydana gelmiş. Kadın yüksek bir patlama sesi duyduğunu ve ardından uçaktan dumanlar yükseldiğini hatırlıyor.