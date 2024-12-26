Uçak kazasından kurtulanlar konuştu: "Mürettebat elinden geleni yaptı"

"GÖREVİNİ CANI GÖNÜLDEN YERİNE GETİRDİ"

Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Höküme Aliyeva’ya değinen Rahimov, “Kendini güçlü tutmaya çalışıyordu. Nasıl davranılması gerektiği konusunda talimat veriyordu. Her şeyin talimatlara uygun olması için ellerimizi nasıl bükmemiz gerektiğini söyledi. O durumda bile görevini canı gönülden yerine getirdi.” dedi.