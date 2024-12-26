Uçak kazasından kurtulanlar konuştu: "Mürettebat elinden geleni yaptı"

Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde düşerek 38 kişinin ölümüne neden oldu. Kazadan yaralı kurtulan Azerbaycanlı yolcu Sübhonkul Rahimov, “Mürettebat görevini canı gönülden yerine getirdi.” dedi. Kazada her iki pilot da hayatını kaybederken, mürettebattan yalnızca bir kadın uçuş görevlisinin sağ kurtulduğu belirtildi.

Uçak kazasından kurtulanlar konuştu: "Mürettebat elinden geleni yaptı" - 1

38 KİŞİ ÖLDÜ

Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağı dün Kazakistan'ın Aktau kentinde düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.

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Uçak kazasından kurtulanlar konuştu: "Mürettebat elinden geleni yaptı" - 2

O ANLARI ANLATTI

Kurtarılan 29 kişiden ikisinin 11 ve 16 yaşlarındaki kız çocukları olduğu tahmin ediliyor.

Kazadan kurtulan 29 kişiden biri olan Azerbaycanlı Sübhonkul Rahimov, uçağın düşmeden önceki anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak korku dolu anları gözler önüne sermişti.

Kazadan sağ kurtulan Rahimov, yaşadığı anları anlattı.

Uçak kazasından kurtulanlar konuştu: "Mürettebat elinden geleni yaptı" - 3

"GÖREVİNİ CANI GÖNÜLDEN YERİNE GETİRDİ"

Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Höküme Aliyeva’ya değinen Rahimov, “Kendini güçlü tutmaya çalışıyordu. Nasıl davranılması gerektiği konusunda talimat veriyordu. Her şeyin talimatlara uygun olması için ellerimizi nasıl bükmemiz gerektiğini söyledi. O durumda bile görevini canı gönülden yerine getirdi.” dedi.

Uçak kazasından kurtulanlar konuştu: "Mürettebat elinden geleni yaptı" - 4

OKSİJEN MASKELERİ AÇILDI

Uçakta panik yaşandığını belirten Rahimov, “Oksijen maskeleri açıldı ancak mürettebat yolcuları sakinleştirdi. Kazada kemer sayesinde kurtuldum.” diye konuştu.

Uçak kazasından kurtulanlar konuştu: "Mürettebat elinden geleni yaptı" - 5

"KOLTUKLAR BİRBİRİNE KARIŞTI"

Yaralanan yolculardan bahseden Rahimov, “Koltuklar birbirine karışmıştı. Bir kadın yere düşerek ezilmişti. Bilinci yerindeydi. Onu kaldırmaya çalıştım ama bana sırtının ağrıdığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Uçak kazasından kurtulanlar konuştu: "Mürettebat elinden geleni yaptı" - 6

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Azerbaycanlı yetkililer, 38 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedenlerini araştırmak üzere Kazakistanlı yetkililerle iş birliği içinde çalışıldığını duyurdu.

Kazakistanlı yetkililer, teknik bir sorun da dahil olmak üzere olayın farklı olası versiyonlarını araştırmaya başladıklarını söyledi.

Uçak kazasından kurtulanlar konuştu: "Mürettebat elinden geleni yaptı" - 7

MÜRETTEBATTAN BİR KİŞİ KURTULDU

Doğrulanmamış bilgilere göre, kazada her iki pilot da hayatını kaybederken, mürettebattan yalnızca bir kadın uçuş görevlisinin sağ kurtulduğu belirtildi.

Uçak kazasından kurtulanlar konuştu: "Mürettebat elinden geleni yaptı" - 8
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