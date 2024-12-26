Uçak kazasından kurtulanlar konuştu: "Mürettebat elinden geleni yaptı"
Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kentinde düşerek 38 kişinin ölümüne neden oldu. Kazadan yaralı kurtulan Azerbaycanlı yolcu Sübhonkul Rahimov, “Mürettebat görevini canı gönülden yerine getirdi.” dedi. Kazada her iki pilot da hayatını kaybederken, mürettebattan yalnızca bir kadın uçuş görevlisinin sağ kurtulduğu belirtildi.
38 KİŞİ ÖLDÜ
Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağı dün Kazakistan'ın Aktau kentinde düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetmişti.