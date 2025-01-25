Uçakta skandal olay! Sinir krizi geçiren yolcunun ağzını bantladılar

ÇIĞLIK ATTI VE KÜFÜR ETTİ

Yaşlı kadından birkaç sıra önde oturan bir başka görgü tanığı, "Kadının kocasıyla seyahat ettiği, ancak uçağın farklı yerlerinde oturdukları" iddiasında bulundu.

Yolcular, kadının çığlık atarak ve küfür ederek yakındaki tüm yolculara ve mürettebata büyük sıkıntı verdiğini ve ayrıca mürettebat üyelerine tehditlerde bulunarak bardak gibi nesneler fırlattığını söyledi.

Görüntülerde, kadının küfür etmeyi bırakmaması üzerine ekip üyelerinin kadının ağzını bantlamaya çalıştığı görülüyor.