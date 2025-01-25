Uçakta skandal olay! Sinir krizi geçiren yolcunun ağzını bantladılar

Fiji Havayolları'na ait bir uçakta seyahat eden yaşlı bir kadın sinir krizi geçirdi. Uçuş görevlileri kadını tutarak koli bandıyla ağzını bantlamaya çalıştı. Sarhoş olduğu ve rahatsızlık yarattığı aktarılan kadın, 345 dolar para cezası ödeyerek suçlamalardan kurtuldu. Kavgayı görüntüleyen bir yolcu, havayolu personelinin, yorumlarının "ırkçı ve kaba" olduğu iddia edilen kadını "ağızını bantlamak ve tutmak zorunda kaldığını" söyledi.

Uçakta skandal olay! Sinir krizi geçiren yolcunun ağzını bantladılar - 1

AĞZINI BANTLAMAYA ÇALIŞTILAR

Avustralyalı bir kadın, Fiji Havayolları'na ait bir uçakta seyahat ederken sinir krizi geçirdi. Çırpınıp çığlık atması üzerine uçuş görevlileri kadını tutarak koli bandıyla ağzını bantlamaya çalıştı.

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Uçakta skandal olay! Sinir krizi geçiren yolcunun ağzını bantladılar - 2

345 DOLAR PARA CEZASI

Polisin "sarhoş olduğunu ve rahatsızlık yarattığını" söylediği 69 yaşındaki yolcu, yerel kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşlı kadın daha sonra 345 dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Fiji polisi sözcüsü, "Perşembe günü mahkemeye çıkarıldı ve 345 dolar ceza verildi. Dün tekrar mahkemeye çıktı, cezasını ödedi ve dava düştü." açıklamasında bulundu.

Uçakta skandal olay! Sinir krizi geçiren yolcunun ağzını bantladılar - 3

IRKÇI VE KABA YORUMLAR YAPTI

Kavgayı görüntüleyen bir yolcu, havayolu personelinin, yorumlarının "ırkçı ve kaba" olduğu iddia edilen kadını "ağızını bantlamak ve tutmak zorunda kaldığını" söyledi.

Görüntüleri kaydeden yolcu, olayın 11 saatlik uçuşun yarısında, kadının kabin içinde "sesini yükseltmeye" başlamasıyla gerçekleştiğini aktardı.

Uçakta skandal olay! Sinir krizi geçiren yolcunun ağzını bantladılar - 4

ÇIĞLIK ATTI VE KÜFÜR ETTİ

Yaşlı kadından birkaç sıra önde oturan bir başka görgü tanığı, "Kadının kocasıyla seyahat ettiği, ancak uçağın farklı yerlerinde oturdukları" iddiasında bulundu.

Yolcular, kadının çığlık atarak ve küfür ederek yakındaki tüm yolculara ve mürettebata büyük sıkıntı verdiğini ve ayrıca mürettebat üyelerine tehditlerde bulunarak bardak gibi nesneler fırlattığını söyledi.

Görüntülerde, kadının küfür etmeyi bırakmaması üzerine ekip üyelerinin kadının ağzını bantlamaya çalıştığı görülüyor.

Uçakta skandal olay! Sinir krizi geçiren yolcunun ağzını bantladılar - 5

Mürettebat kadını zorla uçağın arka tarafına taşıdı ancak bu, yolcunun uçuşun geri kalanında devam eden kötü davranışlarını durdurmadı.

Fiji Polis Departmanı'ndan bir sözcü, olayı doğrulayarak kadının "sarhoş" olduğunu aktardı.

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