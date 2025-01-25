Uçakta skandal olay! Sinir krizi geçiren yolcunun ağzını bantladılar
Fiji Havayolları'na ait bir uçakta seyahat eden yaşlı bir kadın sinir krizi geçirdi. Uçuş görevlileri kadını tutarak koli bandıyla ağzını bantlamaya çalıştı. Sarhoş olduğu ve rahatsızlık yarattığı aktarılan kadın, 345 dolar para cezası ödeyerek suçlamalardan kurtuldu. Kavgayı görüntüleyen bir yolcu, havayolu personelinin, yorumlarının "ırkçı ve kaba" olduğu iddia edilen kadını "ağızını bantlamak ve tutmak zorunda kaldığını" söyledi.
AĞZINI BANTLAMAYA ÇALIŞTILAR
Avustralyalı bir kadın, Fiji Havayolları'na ait bir uçakta seyahat ederken sinir krizi geçirdi. Çırpınıp çığlık atması üzerine uçuş görevlileri kadını tutarak koli bandıyla ağzını bantlamaya çalıştı.