Uçan taksiler yola çıkıyor: Drone'la yemek teslimatına başladılar

Bir zamanlar yalnızca bilim kurgu filmlerinde görülebilen mini uçan taksi, şu anda Çin'de deneme sürecinde.

İnsansız, oval şekilli bu araç, uçan taksi üreticisi EHang tarafından geliştirildi.

Shenzhen’de yemek teslimat drone'ları zaten günlük hayatın bir parçası ve hatta hizmet pahalı olsa bile turistler için bir cazibe haline gelmiş durumda.

Bu tür işler, hükümet desteğiyle hızla büyüyor ancak “alçak irtifa ekonomisi” olarak adlandırılan bu yeni sektörün önünde, sıkı hava sahası kontrolleri ve batarya sınırlamaları gibi engeller de bulunuyor.

Bin metrenin altındaki hava sahasında yapılan faaliyetler, 2023 yılında 506 milyar yuan (70 milyar dolar) değerinde iş hacmi oluşturdu. Bu rakam Çin ekonomisinin yaklaşık yüzde 0,4’üne denk geliyor.

Devlet Bilgi Merkezi’nden araştırmacı Zhang Xiaolan, 2035 yılına kadar bu değerin 3,5 trilyon yuana (yaklaşık 490 milyar dolar) ulaşmasının beklendiğini söylüyor.