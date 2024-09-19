Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa en güvenli 12 ülke!

ANTARKTİKA

Dünyanın en güney noktası olan Antarktika, ekstrem turizm ve etkileyici manzaralarıyla ünlüdür. Ancak, savaş durumunda burayı ziyaret etme ihtimali son derece düşük olduğu için güvenli bir bölge olarak öne çıkıyor.



Kalabalık bir nüfusu yok, bu nedenle savaşın doğrudan etkilerinden uzakta kalma olasılığı yüksek.