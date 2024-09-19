Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa en güvenli 12 ülke!
Son dönemde artan küresel çatışmalar, Üçüncü Dünya Savaşı olasılığına dair endişeleri artırdı. Lübnan'da Hizbullah 'ın kullandığı telsizler ve çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Tanıklar, cenaze törenine katılanların da aralarında bulunduğu birçok kişinin saldırılardan etkilendiğini bildirdi. Bu tür olaylar, küresel bir çatışmanın ne denli yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu belirsizlik ve korku ortamında, insanların aklındaki soru, savaş çıkması halinde hangi ülkelerin en güvenli olacağı. İşte potansiyel bir Üçüncü Dünya Savaşı sırasında güvenli sayılabilecek ülkeler ve özellikleri...
Son dönemde küresel çatışmaların artması, Üçüncü Dünya Savaşı'nın ufukta olabileceği yönündeki spekülasyonlara yol açtı.
Dünya çapında bir savaş çıkma ihtimalinden endişe duyan bazı kişiler, savaş çıkması halinde dünyanın en güvenli ülkelerinin hangileri olduğunu merak ediyor.
Peki, Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa en güvenli ülkeler hangileridir?