Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık: "Kıyametten" koruyan sığınak 2026'da açılıyor! Fiyatı 700 milyon Türk Lirası
ABD merkezli bir güvenlik şirketinin 2026 yılında açmayı planladığı "kıyamet günü" sığınağı, dünyanın en zengin 625 insanını kabul etmek için hazırlanıyor. Özel üyelik sistemiyle öne çıkan sığınakta, her bir üyenin 20 milyon dolar (yaklaşık 700 milyon Türk Lirası) ödemesi gerekecek. Sığınak, yapay zeka destekli tıbbi bakım, yüzme havuzları ve gurme restoranlar gibi olanaklarla dikkat çekiyor. İşte görkemli "kıyamet" sığınağının içi ve özellikleri.
ABD merkezli güvenlik şirketi SAFE, 2026 yılında açmayı planladığı 300 milyon dolarlık (yaklaşık 11 milyar Türk Lirası) bir yeraltı sığınağı inşa ediyor. Aerie adı verilen bu lüks sığınak, dünyanın en zengin 625 kişisini kabul edecek ve onları olası felaket senaryolarına karşı koruyacak.