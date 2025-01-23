Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık: "Kıyametten" koruyan sığınak 2026'da açılıyor! Fiyatı 700 milyon Türk Lirası

ABD merkezli bir güvenlik şirketinin 2026 yılında açmayı planladığı "kıyamet günü" sığınağı, dünyanın en zengin 625 insanını kabul etmek için hazırlanıyor. Özel üyelik sistemiyle öne çıkan sığınakta, her bir üyenin 20 milyon dolar (yaklaşık 700 milyon Türk Lirası) ödemesi gerekecek. Sığınak, yapay zeka destekli tıbbi bakım, yüzme havuzları ve gurme restoranlar gibi olanaklarla dikkat çekiyor. İşte görkemli "kıyamet" sığınağının içi ve özellikleri.

Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık: "Kıyametten" koruyan sığınak 2026'da açılıyor! Fiyatı 700 milyon Türk Lirası - 1

ABD merkezli güvenlik şirketi SAFE, 2026 yılında açmayı planladığı 300 milyon dolarlık (yaklaşık 11 milyar Türk Lirası) bir yeraltı sığınağı inşa ediyor. Aerie adı verilen bu lüks sığınak, dünyanın en zengin 625 kişisini kabul edecek ve onları olası felaket senaryolarına karşı koruyacak.

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Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık: "Kıyametten" koruyan sığınak 2026'da açılıyor! Fiyatı 700 milyon Türk Lirası - 2

Sığınak, felaket senaryolarına karşı maksimum güvenlik sağlarken, aynı zamanda üyelerine konforlu bir yaşam alanı sunmayı vaat ediyor. 

İçerisinde yüzme havuzları, yapay zeka destekli sağlık hizmetleri, gurme restoranlar, serum terapi odaları, soğuk dalma merkezleri, bowling salonu ve tırmanma duvarı gibi pek çok lüks olanak bulunacak.

Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık: "Kıyametten" koruyan sığınak 2026'da açılıyor! Fiyatı 700 milyon Türk Lirası - 3

Ancak bu lüks yaşamın bedeli oldukça yüksek. Her bir üyenin sığınağa giriş yapabilmesi için 20 milyon dolar (yaklaşık 700 milyon Türk Lirası) ödemesi gerekecek.

Sığınak, yalnızca güvenliği değil, aynı zamanda mahremiyeti de ön planda tutacak. SAFE'nin tıbbi hazırlık direktörü Naomi Corbi, bu sığınağın, üyelere en yüksek düzeyde gizlilik sunacağını ve "aşılmaz" duvarlar ardında işlerini güvenle yürütebileceklerini belirtti.

Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık: "Kıyametten" koruyan sığınak 2026'da açılıyor! Fiyatı 700 milyon Türk Lirası - 4

Aerie, diğer benzer projelerden farklı olarak, üyelerine sadece güvenlik değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam sunmayı vaat ediyor. Bu sığınak, aynı zamanda üyelerine sürekli sağlık profesyonellerinin erişiminde olma imkanı tanıyan yapay zeka destekli tıbbi suitler de sunacak.

Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık: "Kıyametten" koruyan sığınak 2026'da açılıyor! Fiyatı 700 milyon Türk Lirası - 5

Son yıllarda ünlülerin de benzer güvenlik sığınakları yaptırmaları, bu tür projelere olan ilgiyi artırmış durumda. Kim Kardashian, Mark Zuckerberg ve Tom Cruise gibi isimlerin kendi sığınaklarını inşa ettiklerini veya lüks güvenlik çukurlarında yer aldıklarını açıklamaları, bu projelere olan talebi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık: "Kıyametten" koruyan sığınak 2026'da açılıyor! Fiyatı 700 milyon Türk Lirası - 6

Sığınağa sadece en yüksek ödeme yapanlar değil, belirli üyelik kategorisinde olanlar üyelik alabilecek. Aerie, dört kademeli bir üyelik sistemi sunacak. En yüksek kademe üyeliği yalnızca davetle sunulacak.

Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık: "Kıyametten" koruyan sığınak 2026'da açılıyor! Fiyatı 700 milyon Türk Lirası - 7

Aerie'nin inşaatı birkaç yıl sürecek olsa da, 2026 yılında potansiyel üyeler sığınağın bir "deneyim" sürümünü ziyaret edebilecek ve üyelik için karar verebilecek. Bu benzersiz sığınak, yüksek fiyatına rağmen dünya çapında büyük ilgi görüyor ve SAFE şirketi sığınak için binlerce talep aldığını bildiriyor.

Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık: "Kıyametten" koruyan sığınak 2026'da açılıyor! Fiyatı 700 milyon Türk Lirası - 8
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