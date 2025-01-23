Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlık: "Kıyametten" koruyan sığınak 2026'da açılıyor! Fiyatı 700 milyon Türk Lirası

Ancak bu lüks yaşamın bedeli oldukça yüksek. Her bir üyenin sığınağa giriş yapabilmesi için 20 milyon dolar (yaklaşık 700 milyon Türk Lirası) ödemesi gerekecek.

Sığınak, yalnızca güvenliği değil, aynı zamanda mahremiyeti de ön planda tutacak. SAFE'nin tıbbi hazırlık direktörü Naomi Corbi, bu sığınağın, üyelere en yüksek düzeyde gizlilik sunacağını ve "aşılmaz" duvarlar ardında işlerini güvenle yürütebileceklerini belirtti.