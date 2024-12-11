Üçüncü dünya savaşında en çok kayıp verecek ülkeler: Hangi ülke, ne kadar kayıp verebilir?

HANGİ ÜLKE, NE KADAR KAYIP VEREBİLİR?

Tahminler, dünya genelinde milyonlarca insanın etkileneceğini ve bazı ülkelerde nüfusun neredeyse yarısının kaybedilebileceğini ortaya koyuyor.



İşte olası bir üçüncü dünya savaşında en çok kayıp verecek olan ülkeler;