Üçüncü Dünya Savaşı korkusu: 5 ülke sessizce nükleer silah depoluyor
Üçüncü Dünya Savaşı korkusuyla dünyanın nükleer cephaneliğinin boyutu bazı ülkelerde sessizce arttı. Çin, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore, nükleer stoklarına son 40 yılda 700'den fazla savaş başlığı ekledi. Peki şu anda hangi ülkenin ne kadar silahı var?
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre resmi olarak beş ülke; Çin, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore, nükleer stoklarını son 40 yılda 700'den fazla savaş başlığı ile artırdı.
Ancak kar amacı gütmeyen bir küresel politika düşünce kuruluşu olan Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) tarafından hazırlanan 2024 raporu, dünya çapında nükleer bombaya sahip diğer üç ülkenin, potansiyel bir “nükleer hesaplaşma” için sessizce daha da fazla silah stokluyor olabileceği uyarısında bulundu.