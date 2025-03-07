Üçüncü Dünya Savaşı korkusu: 5 ülke sessizce nükleer silah depoluyor

ÇİN "HER TÜRLÜ SAVAŞA" HAZIR

ABD Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk'yi Amerika'nın barış şartlarını kabul etmeyerek “Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynadığı” konusunda uyarmasıyla birlikte küresel gerilim giderek tırmanıyor.

Çin de Trump'ın daha fazla gümrük vergisi uygulama sözüne, Pekin'in bir gümrük vergisi savaşına ya da “her türlü savaşa” hazır olduğuna dair sert bir uyarı ile karşılık verdi.

Bu arada Avrupalı liderler büyük bir çatışmada Rusya'yı yenebileceklerini açıkça ilan ediyorlar.