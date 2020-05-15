Uçurum kıyısında yaşayan köylüler taşınıyor

Çin'in Siçuan eyaletinde 800 metrelik uçurumun tepesinde yaşayan köylülerin bir kısmı kente yerleştirildi. Köylüler evlerine ulaşabilmek için binlerce basamaklık demir merdivenleri kullanıyordu.

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ntv.com.tr 15.05.2020 - 17:14

Burası Çin'in Siçuan eyaletinde bulunan Liangshan'da bir köy. Deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikte bulunuyor. Evlerine gitmek isteyen köylüler 800 metre uzunluğundaki merdiveni tırmanmak zorunda kalıyordu.

Bu nedenle köy basında "uçurum köyü" olarak adlandırılıyordu. 2016 yılında manşetlere konu olan köyde yaşam değişiyor.

84 hanelik köydeki aileler devlet desteğiyle kent merkezine taşınıyor. Çinli yetkililerden yapılan açıklamaya göre köylüler 70 kilometre uzaklıktaki Zhaojue kasabasında yapılan toplu konutlara taşınıyor.

Tabi taşınma bedavaya değil. Çin'in yoksulluğu bitirme kapsamında yüzde 70'e kadar destek verilse de bütün köylüler taşınmak için istenen paraya sahip değil.

China Daily'in haberine kasabadaki eve yerleşmek isteyenlerden kişi başına 2 bin 500 yuan alınıyor. Böylece dört kişilik bir ailenin kasabaya yerleşme maliyeti 10 bin yuana (Yaklaşık 10 bin liraya) çıkıyor.



Çin'de yıllık 2 bin 300 yuandan az kazanan milyonlarca insan bulunuyor.

Ayrıca köyün turistik önem kazanması nedeniyle 30 kadar ailenin köyde bırakılması planlanıyor. Bu insanlar köyün işlemesini ve gelen turistlerle ilgilenme görevlerini üstlenecek.

ÇOCUKLAR OKULA BU MERDİVENLERDEN GİDİYORDU Çocukların öldürücü uçurumu merdivenle geçtikleri fotoğraflar köyün tüm dünyada tanınmasını sağladı. Okula gitmek isteyen onlarca çocuk her gün bu merdivenleri inip, çıkmak zorunda kalıyordu.

2016 yılında bambu ağaçlarından yapılmış, iplerle birbirine bağlı bir merdiven bulunuyordu. 2017 yılında ise daha güvenli olması için demir merdiven inşa edildi.

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