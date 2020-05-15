Uçurum kıyısında yaşayan köylüler taşınıyor

ntv.com.tr 15.05.2020 - 17:14
Burası Çin'in Siçuan eyaletinde bulunan Liangshan'da bir köy. Deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikte bulunuyor.
Evlerine gitmek isteyen köylüler 800 metre uzunluğundaki merdiveni tırmanmak zorunda kalıyordu.
Bu nedenle köy basında "uçurum köyü" olarak adlandırılıyordu.
2016 yılında manşetlere konu olan köyde yaşam değişiyor.
Tabi taşınma bedavaya değil. Çin'in yoksulluğu bitirme kapsamında yüzde 70'e kadar destek verilse de bütün köylüler taşınmak için istenen paraya sahip değil.