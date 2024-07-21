Uçurum meleği Don Ritchie: 50 yıl boyunca160 intihar girişimini önledi

Avustralya'nın Sidney kentindeki intiharlar için sıkça tercih edilen Gap Tepesi'nde yaşayan Don Ritchie, hayatını insanları intihardan vazgeçirmeye adadı. 50 yılda tahmini 160 kişiyi intihardan vazgeçiren "The Angel of The Gap" (Uçurumun Meleği) Sidney'in kahramanı oldu.

Uçurum meleği Don Ritchie: 50 yıl boyunca160 intihar girişimini önledi - 1

Don Ritchie, Sidney'in Watsons Bay bölgesinde yaşayan bir emlakçıydı ve yaklaşık 50 yıl boyunca The Gap bölgesinde insanların intihara teşebbüs etmelerini önlemeye çalıştı. Kendisi "The Angel of The Gap" olarak biliniyordu.

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Uçurum meleği Don Ritchie: 50 yıl boyunca160 intihar girişimini önledi - 2

Ritchie'nin kahramanlığı, 1964 yılında başladı. Evinin terasından dışarı baktığında, bir kişinin uçurum kenarında durduğunu fark etti. Hemen o kişiyle konuşmaya başladı ve intihar etmekten vazgeçmesini sağladı.

Uçurum meleği Don Ritchie: 50 yıl boyunca160 intihar girişimini önledi - 3

Bu olaydan sonra, Ritchie düzenli olarak uçurum kenarında potansiyel intihar girişiminde bulunanları gözlemlemeye ve onlarla konuşmaya başladı. Bir fincan çay eşliğinde yaptığı sohbetlerle yüzlerce kişinin hayatını kurtardı.

Uçurum meleği Don Ritchie: 50 yıl boyunca160 intihar girişimini önledi - 4

Ritchie'nin özverili çabalarıyla tahmini 160 kişinin intihar girişiminden vazgeçmesine yardımcı olduğu söyleniyor. 

Don Ritchie, 2012 yılında 86 yaşında vefat etti. Ölümünden sonra da Sidney halkı tarafından bir kahraman olarak anılmaya devam etti.

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