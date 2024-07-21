Uçurum meleği Don Ritchie: 50 yıl boyunca160 intihar girişimini önledi
Avustralya'nın Sidney kentindeki intiharlar için sıkça tercih edilen Gap Tepesi'nde yaşayan Don Ritchie, hayatını insanları intihardan vazgeçirmeye adadı. 50 yılda tahmini 160 kişiyi intihardan vazgeçiren "The Angel of The Gap" (Uçurumun Meleği) Sidney'in kahramanı oldu.
Don Ritchie, Sidney'in Watsons Bay bölgesinde yaşayan bir emlakçıydı ve yaklaşık 50 yıl boyunca The Gap bölgesinde insanların intihara teşebbüs etmelerini önlemeye çalıştı. Kendisi "The Angel of The Gap" olarak biliniyordu.