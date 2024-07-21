Uçurum meleği Don Ritchie: 50 yıl boyunca160 intihar girişimini önledi

Ritchie'nin özverili çabalarıyla tahmini 160 kişinin intihar girişiminden vazgeçmesine yardımcı olduğu söyleniyor.

Don Ritchie, 2012 yılında 86 yaşında vefat etti. Ölümünden sonra da Sidney halkı tarafından bir kahraman olarak anılmaya devam etti.