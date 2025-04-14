Uçuş görevlisi açıkladı: Uçakta asla tüketmemeniz gereken yiyecek ve içecekler

Bu uyarı, son altı ayda uçuşlarda gıda hijyeninin yetersiz olduğu yönünde gelen birçok raporun ardından geldi. Eylül ayında, Delhi’den New York’a uçan bir Air India yolcusunun omletinde ölü bir hamamböceği bulması sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Aynı ayın sonlarına doğru, Norveç'ten İspanya'ya giden bir Scandinavian Airlines uçağında ise bir fare, uçuşun kalkışından önce yemeği terk etmek zorunda kaldı. Geçen yıl Ekim ayında ise ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Delta'nın Detroit'teki yemek tesisini, mutfaklarda yapılan rutin bir denetim sonrası kapattı. Burada, uçak yemeklerinin hazırlandığı alanda "gıda güvenliği sorunu" tespit edildiği bildirildi.





