Uçuş görevlisi açıkladı: Uçakta asla tüketmemeniz gereken yiyecek ve içecekler
Bir uçuş görevlisi, yolcuları uçuş sırasında sağlık açısından risk oluşturabilecek bazı içeceklerden ve yiyeceklerden uzak durmaları konusunda uyardı. Eski uçuş görevlisi Alex Quigley, uçaklarda gıda zehirlenmesi riski taşıyan bazı yiyecek ve içeceklerin olduğunu belirterek, yolcuların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
DailyMail'de yer alan habere göre; Jet lag'i yenmek amacıyla kahve veya çay istemek cazip olsa da, Quigley, bu içecekler hakkında iki kez düşünülmesi gerektiğini ifade etti.