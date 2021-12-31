Uçuşun ortasında Covid-19 testi pozitif çıktı: Kendini 5 saat boyunca tuvalete kapattı

KENDİSİYLE İLGİLENEN HOSTESİ ÖVDÜ

Diğer taraftan Fotieo’nun Icelandair jetinin tuvaletinin içinden Tiktok'ta yayınladığı bir video dört milyondan fazla kez izlendi. Kendisine yardım eden hostesi ise yaptığı paylaşımla överek, "Beş saat boyunca yiyecekten içeceklere kadar ihtiyacım olan her şeye sahip olduğumdan emin oldu ve beni sürekli kontrol ederek iyi olacağıma dair güvence verdi" dedi.