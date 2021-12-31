Uçuşun ortasında Covid-19 testi pozitif çıktı: Kendini 5 saat boyunca tuvalete kapattı

Haberler - ntv.com.tr 31.12.2021 - 10:56 | Son Güncelleme : 31.12.2021 - 11:32
Marisa Fotieo adlı ABD’li öğretmen, 20 Aralık'ta ABD’nin Chicago'dan İzlanda'nın başkentii Reykjavik'e seyahat ederken boğazının acıdığını fark ettiğini söyledi. Ardından Fotieo, yanında getirdiği bir kit ile hızlı bir test yaptığını ve enfekte olduğunu doğruladığını açıkladı.
Öğretmen, yolculuğun geri kalanında kendini tuvalete kapattı ve bir hostes ona yiyecek ve içecek getirdi.
Bununla birlikte, Fotieo, uçağa binmeden önce bir Covid-19 testi sunması gerekip gerekmediğinin belli olmadığını aktardı.
Michiganlı Fotieo, NBC News'e verdiği demeçte, "Çılgın bir deneyimdi. Uçuşta 150 kişi vardı ve benim en büyük korkum onlara corona virüs bulaştırmaktı” diye konuştu.
Diğer taraftan Fotieo’nun Icelandair jetinin tuvaletinin içinden Tiktok'ta yayınladığı bir video dört milyondan fazla kez izlendi. Kendisine yardım eden hostesi ise yaptığı paylaşımla överek, "Beş saat boyunca yiyecekten içeceklere kadar ihtiyacım olan her şeye sahip olduğumdan emin oldu ve beni sürekli kontrol ederek iyi olacağıma dair güvence verdi" dedi.
Fotieo, İzlanda'ya vardığında bir Kızılhaç otelinde tecrit edildiğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, Fotieo’nun sıra dışa tecrit hikayesi ABD genelinde vakalarda bir artışa yol açmaya devam eden Covid-19'un Omicron varyantının yayılmasının ortasında geldi. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, corona virüsün bu varyantının diğerlerinden daha hafif olduğunu ancak daha bulaşıcı olduğunu gösterdi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, ülkede yedi günlük günlük yeni vaka ortalaması 277 bine, yani pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Ancak, Covid-19 kaynaklı ölüm ve hastaneye yatış oranları nispeten sabit kaldı.
Ayrıca, artan vakalar nedeniyle tecrit edilmek zorunda kalan insanların sayısı, hava yolculuğu da dahil olmak üzere çeşitli endüstriler üzerinde baskı yarattı. Hava yolculuğu veri sitesi FlightAware'e göre, ülke genelinde son haftada yaklaşık bin 100 uçuş iptal edildi.