Ukrayna alarmda: Savaşın ortasında "süper bakteri" tehlikesi!

Ukrayna'daki savaşın sağlık üzerinde yarattığı yıkıcı etkiler, bilim dünyasında büyük bir endişe yaratıyor. Bilim insanları, savaş sırasında yaralanan bireylerde tüm antibiyotiklere dirençli "süper bakterilerin" yaygınlaştığını belirterek, bu durumun küresel bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ukrayna alarmda: Savaşın ortasında "süper bakteri" tehlikesi! - 1

Ukrayna'daki savaş, fiziksel ve psikolojik yıkımın yanında sağlık sistemlerini tehdit eden antibiyotiklere dirençli "süper bakterilerin" yayılmasına da zemin hazırlıyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna alarmda: Savaşın ortasında "süper bakteri" tehlikesi! - 2

DİRENÇLİ SÜPER BAKTERİLER

Bilim insanları, savaş sırasında yaralanan bireylerde tüm antibiyotiklere dirençli "süper bakterilerin" yaygınlaştığını belirtti. 

"Aşırı patojenik" Klebsiella pneumoniae gibi bakterilerin geniş spektrumlu antibiyotiklere direnç kazandığını tespit eden araştırmacılar, bazı türlerin mevcut tüm antimikrobiyal ilaçlara karşı dirençli olduğunu açıkladı.

Ukrayna alarmda: Savaşın ortasında "süper bakteri" tehlikesi! - 3

Yaralı 150 kişiden alınan örneklerde, bakterilerin yüzde 6'sının test edilen tüm antibiyotiklere dirençli olduğu tespit edildi.

Araştırmanın odak noktası olan Klebsiella pneumoniae, zatürre, idrar yolu enfeksiyonu ve yara enfeksiyonları gibi hastalıklara yol açıyor ve antibiyotiklere dirençli bakterilerin neden olduğu ölümlerin yaklaşık yüzde 20’sinden sorumlu.

Genetik analiz, bu bakterilerin direnç ve saldırganlık genleri taşıdığını gösterdi.

Ukrayna alarmda: Savaşın ortasında "süper bakteri" tehlikesi! - 4

Araştırmacılardan Dr. Kristian Riesbeck, bakterilerin kendilerini dirençli ve saldırgan hale getiren gen setlerine sahip olduğunu vurguladı:
"Belki de bu bakterileri hafife aldık. Artık ilaç tedavilerimizle başa çıkamayacağımız noktaya gelebiliriz."

Ukrayna alarmda: Savaşın ortasında "süper bakteri" tehlikesi! - 5

FARE VE BÖCEK DENEYLERİ

Bilim insanları, Ukrayna'dan alınan bakterilerin fare ve böcek larvaları üzerindeki etkisini test etti. Sonuçlarda,  antibiyotiklere en dirençli bakteriler, zatürreye yol açtığı farelerde hayatta kalma oranlarını artırdı. Bu bakteriler, böcek larvalarını diğer türlere kıyasla çok daha hızlı öldürdü.

Ukrayna alarmda: Savaşın ortasında "süper bakteri" tehlikesi! - 6

GELECEK İÇİN ENDİŞE VERİCİ BİR İŞARET

İsveç'in Lund Üniversitesi'nden araştırmacılar, Klebsiella pneumoniae’nin enfeksiyonları tedavi etmenin giderek daha zor hale geleceği uyarısında bulundu. Dr. Riesbeck, bakterilerin yüksek mukus üretimi nedeniyle tedaviye direnç gösterdiğini belirtti ve "Bu durum, elimizdeki ilaçlarla tedaviyi imkânsız kılabilir" dedi.

Araştırmacılar, bu bakterilerin Ukrayna'daki yaralılar arasında hızla yayılmaya devam ettiğini ve bu tehdidin uluslararası sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı yaratabileceğini söyledi.

Ukrayna alarmda: Savaşın ortasında "süper bakteri" tehlikesi! - 7

KÜRESEL TEHLİKE KAPIDA

Bilim insanları, savaş bölgelerindeki bakteriyel enfeksiyonların sadece yerel değil, küresel bir risk taşıdığını ifade etti:
"Ukrayna'da savaş mağdurlarında bulunan bu süper bakteriler, antibiyotik tedavilerimizle baş edebilecek şekilde evrimleşiyor. Bu durum, dünya genelinde sağlık hizmetlerinde ciddi bir kriz anlamına gelebilir."

Araştırmacılar, uluslararası sağlık kuruluşlarını bu konuya acilen müdahale etmeye çağırıyor.

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