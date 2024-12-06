Ukrayna alarmda: Savaşın ortasında "süper bakteri" tehlikesi!

GELECEK İÇİN ENDİŞE VERİCİ BİR İŞARET

İsveç'in Lund Üniversitesi'nden araştırmacılar, Klebsiella pneumoniae’nin enfeksiyonları tedavi etmenin giderek daha zor hale geleceği uyarısında bulundu. Dr. Riesbeck, bakterilerin yüksek mukus üretimi nedeniyle tedaviye direnç gösterdiğini belirtti ve "Bu durum, elimizdeki ilaçlarla tedaviyi imkânsız kılabilir" dedi.

Araştırmacılar, bu bakterilerin Ukrayna'daki yaralılar arasında hızla yayılmaya devam ettiğini ve bu tehdidin uluslararası sağlık sistemleri üzerinde büyük bir baskı yaratabileceğini söyledi.