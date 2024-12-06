Ukrayna alarmda: Savaşın ortasında "süper bakteri" tehlikesi!
Ukrayna'daki savaşın sağlık üzerinde yarattığı yıkıcı etkiler, bilim dünyasında büyük bir endişe yaratıyor. Bilim insanları, savaş sırasında yaralanan bireylerde tüm antibiyotiklere dirençli "süper bakterilerin" yaygınlaştığını belirterek, bu durumun küresel bir tehdit oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Ukrayna'daki savaş, fiziksel ve psikolojik yıkımın yanında sağlık sistemlerini tehdit eden antibiyotiklere dirençli "süper bakterilerin" yayılmasına da zemin hazırlıyor.