Ukrayna asker istiyor: "Kuzey Kore gönderdiyse Avrupa da gönderebilir"

"AVRUPA, UKRAYNA'YI SAVUNMAK İÇİN ADIMLAR ATMALI"

Ukraynalı lider burada Avrupa'nın Trump'ın bundan sonra ne yapacağını sorgulamak yerine Ukrayna'yı savunmak için kolektif adımlar atması gerektiğini söyledi.

Zelenski, "Avrupa kendisini güçlü, küresel, vazgeçilmez bir oyuncu olarak kanıtlamalı" ifadelerini kullandı.