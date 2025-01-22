Ukrayna asker istiyor: "Kuzey Kore gönderdiyse Avrupa da gönderebilir"
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, bir kez daha Avrupa'yı harekete geçirmek için çağrıda bulundu. Ukrayna lideri, herhangi bir barış anlaşmasının uygulanması için "en az 200 bin" askere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak müttefiklerinden destek istedi. Kuzey Kore'nin okyanus aşarak savaşa asker yolladığının altını çizen Zelenski, Avrupa'nın coğrafi olarak çatışmalara çok daha yakın olduğunu olduğunu hatırlattı. Kiev, uzun zamandır Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanırsa diğer ülkelere saldırmaya devam edeceğini iddia ediyor.
"EN AZ 200 BİN ASKER GEREKLİ"
Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu.
Zelenski, Ukrayna'da herhangi bir barış anlaşmasının uygulanması için "en az 200 bin" müttefik askerine ihtiyaç duyulacağını ileri sürdü.