Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem"

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN SALDIRI

Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı bir güç tarafından gerçekleştirilen en büyük saldırı ve savaş etrafındaki anlatıyı önemli ölçüde değiştirdi.

Ukrayna ordusu, 2023'teki karşı saldırısının başarısızlığından bu yana Moskova güçlerine karşı herhangi bir büyük kazanım elde edememişti.

Rusya, Ukrayna topraklarının yüzde 18'ini kontrol ediyor ve son aylarda ilerlemeye devam ediyor.