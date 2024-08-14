Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem"

Ukrayna güçlerinin Rusya'ya yönelik sınır ötesi saldırısı devam ediyor. Beyaz Saray'a göre ordu, savaşı Rus topraklarına taşıyarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "gerçek bir ikilem" içinde bıraktı. Putin, Rus ordusunun Ukrayna askerlerini bölgeden çıkaracağını söylese de, yoğun çatışmalar şimdiye kadar bu hedefi gerçekleştirmekte başarısız oldu. Ukrayna, Rusya'nın en az bin kilometrekarelik alanını kontrol ettiğini iddia ediyor. Ukrayna'nın saldırısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı bir güç tarafından gerçekleştirilen en büyük saldırı ve savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirdi.

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem" - 1

200 BİN RUS TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna ordusu, Rus topraklarını füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurmaya devam ediyor.

Ordu, savaşı Rusya'ya taşıyarak yaklaşık 200 bin Rus'un sınır bölgelerinden tahliye edilmesine neden oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem" - 2

"GERÇEK BİR İKİLEM"

Beyaz Saray, Kiev'in onlarca yıldır Rusya'ya yönelik en büyük müdahalesinin daha da derinleştiğini vurgularken, bunun Devlet Başkanı Vladimir Putin için "gerçek bir ikilem" yarattığını söyledi.

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem" - 3

"BÜYÜK BİR PROVOKASYON"

Putin, Ukrayna askerinin Rusya sınırından geçerek Batı Kursk bölgesine girmesinin gelecekteki ateşkes görüşmelerinde daha güçlü bir etki elde etmeyi amaçlayan büyük bir provokasyon olduğunu dile getirdi.

Rusya, çoğunluğu Kursk, Voronezh, Belgorod ve Nizhny Novgorod bölgelerinde olmak üzere gece boyunca Rus topraklarında 117 Ukrayna İHA'sını imha ettiğini açıkladı.

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem" - 4

RUS ORDUSU ÇARESİZ

Ukrayna'nın Kursk'ta ele geçirdiği topraklar, Rusya için utanç kaynağı oldu.

Putin, Rus ordusunun Ukrayna askerlerini bölgeden çıkaracağını söylese de, yoğun çatışmalar şimdiye kadar onları bölgeden çıkarmakta başarısız oldu.

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem" - 5

UKRAYNA SAVAŞTA TOPRAK KAZANIYOR

Ukrayna, Rusya'nın en az bin kilometrekarelik alanını kontrol ettiğini iddia ediyor.

Bu, Moskova'nın rakamlarının gösterdiğinin iki katından fazla.

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem" - 6

BİR SONRAKİ ADIM NE?

Rus komutanlar, Kursk'taki cephenin istikrara kavuştuğunu söylese de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, güçlerinin ilerlemeye devam ettiğini ve generallerine operasyonda bir sonraki "önemli aşamaya" geçmeleri talimatını verdiğini söyledi.

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem" - 7

ABD İLE UKRAYNA SÜREKLİ TEMASTA

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'li yetkililerin Rusya'nın işgali konusunda Ukrayna ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Biden ayrıca, Putin'in 2022'de Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin kendisi için "gerçek bir ikilem" yarattığını söyledi.

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem" - 8

"BATILI DESTEKÇİLER SALDIRIDAN HABERDARDI"

Beyaz Saray, Ukrayna'nın müdahalesi hakkında önceden bildirimde bulunmadığını ve ABD'nin operasyonda herhangi bir dahli olmadığını bildirdi.

Ancak Rus yetkililer, Ukrayna'nın Batılı destekçilerinin saldırıdan haberdar olduklarını öne sürdü.

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem" - 9

UKRAYNA'NIN AMACI NE?

ABD'li bir yetkili, Ukrayna'nın Kursk'a yönelik müdahalesinin amacının, Rusya'yı sınır ötesi saldırıya karşı topraklarını savunmak için askerlerini Ukrayna'dan çekmeye zorlamak olduğunu söyledi.

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem" - 10

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN SALDIRI

Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı bir güç tarafından gerçekleştirilen en büyük saldırı ve savaş etrafındaki anlatıyı önemli ölçüde değiştirdi.

Ukrayna ordusu, 2023'teki karşı saldırısının başarısızlığından bu yana Moskova güçlerine karşı herhangi bir büyük kazanım elde edememişti.

Rusya, Ukrayna topraklarının yüzde 18'ini kontrol ediyor ve son aylarda ilerlemeye devam ediyor.

Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem" - 11
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