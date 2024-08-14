Ukrayna askerleri Rus topraklarında: "Putin için gerçek bir ikilem"
Ukrayna güçlerinin Rusya'ya yönelik sınır ötesi saldırısı devam ediyor. Beyaz Saray'a göre ordu, savaşı Rus topraklarına taşıyarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "gerçek bir ikilem" içinde bıraktı. Putin, Rus ordusunun Ukrayna askerlerini bölgeden çıkaracağını söylese de, yoğun çatışmalar şimdiye kadar bu hedefi gerçekleştirmekte başarısız oldu. Ukrayna, Rusya'nın en az bin kilometrekarelik alanını kontrol ettiğini iddia ediyor. Ukrayna'nın saldırısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı bir güç tarafından gerçekleştirilen en büyük saldırı ve savaşın seyrini önemli ölçüde değiştirdi.
200 BİN RUS TAHLİYE EDİLDİ
Ukrayna ordusu, Rus topraklarını füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurmaya devam ediyor.
Ordu, savaşı Rusya'ya taşıyarak yaklaşık 200 bin Rus'un sınır bölgelerinden tahliye edilmesine neden oldu.