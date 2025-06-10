Ukrayna ateş altında: Odesa limanında doğumevi bombalandı

Rusya, Ukrayna'yı bir kez daha füze ve İHA'larla vurdu. Ukrayna lideri Zelenski, bunun Moskova'nın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük hava saldırılarından biri olduğunu açıkladı.

Ukrayna ateş altında: Odesa limanında doğumevi bombalandı - 1

Kievli yetkililer, Rusya'nın sabah erken saatlerde Ukrayna'ya uzun süreli bir insansız hava aracı saldırısı daha düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 1 kişinin öldüğü, Kiev'in büyük bölümünün zarar gördüğü ve güneydeki Odesa limanında bir doğumevinin vurulduğu bildirildi.

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Ukrayna ateş altında: Odesa limanında doğumevi bombalandı - 2

ZELENSKİ: EN BÜYÜK SALDIRILARDAN BİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın dün Kiev'e yönelik 315 insansız hava aracı ve 7 füze kullanarak şimdiye kadar en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya'nın füze ve Shahed (İHA) kullanarak gerçekleştirdiği saldırıları, ABD ve diğer ülkelerin Rusya'yı barışa itme çabalarını boşa çıkarıyor" dedi.

Ukrayna ateş altında: Odesa limanında doğumevi bombalandı - 3

10 BÖGEDEN 7'Sİ VURULDU

Gece boyunca devam eden saldırılar, Rusya'nın 9 Haziran'da Ukrayna'ya düzenlediği en büyük insansız hava aracı saldırısının ardından geldi.

Şehir yetkilileri, 10 bölgeden 7'sinin vurulduğu ve saatler süren saldırılar sonucunda Kiev'de en az 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Ukrayna ateş altında: Odesa limanında doğumevi bombalandı - 4

BARIŞ YOLU TIKANIYOR

Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın her iki tarafa da savaş konusunda bir çözüme doğru ilerlemeleri için yaptığı baskıya rağmen gerçekleşti.

Moskova ve Kiev 3 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez müzakerelere geri döndü ancak savaş esirlerinin değişimi konusunda varılan anlaşma dışında somut bir ilerleme kaydedilemedi.

Her iki taraf da savaşta sivillerin hedef alındığını reddediyor. Ancak çatışmalarda büyük çoğunluğu Ukraynalı olmak üzere binlerce sivil öldürüldü.

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