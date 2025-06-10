Ukrayna ateş altında: Odesa limanında doğumevi bombalandı
Rusya, Ukrayna'yı bir kez daha füze ve İHA'larla vurdu. Ukrayna lideri Zelenski, bunun Moskova'nın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük hava saldırılarından biri olduğunu açıkladı.
Kievli yetkililer, Rusya'nın sabah erken saatlerde Ukrayna'ya uzun süreli bir insansız hava aracı saldırısı daha düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 1 kişinin öldüğü, Kiev'in büyük bölümünün zarar gördüğü ve güneydeki Odesa limanında bir doğumevinin vurulduğu bildirildi.