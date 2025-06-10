Ukrayna ateş altında: Odesa limanında doğumevi bombalandı

BARIŞ YOLU TIKANIYOR

Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın her iki tarafa da savaş konusunda bir çözüme doğru ilerlemeleri için yaptığı baskıya rağmen gerçekleşti.

Moskova ve Kiev 3 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez müzakerelere geri döndü ancak savaş esirlerinin değişimi konusunda varılan anlaşma dışında somut bir ilerleme kaydedilemedi.

Her iki taraf da savaşta sivillerin hedef alındığını reddediyor. Ancak çatışmalarda büyük çoğunluğu Ukraynalı olmak üzere binlerce sivil öldürüldü.