Ukrayna baharda sandık başına gidebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin baskısıyla bahar aylarında ülkeyi sandık başına götürmeyi planlıyor. Sandıkta hem seçimler hem de Rusya ile yapılabilecek barış anlaşması oylanabilir.

Ukrayna, Trump yönetiminin Kiev'e her iki oylamayı da 15 Mayıs'a kadar yapması veya önerilen ABD güvenlik garantilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması için baskı yapmasının ardından, Rusya ile yapılacak herhangi bir barış anlaşması referandumunun yanı sıra cumhurbaşkanlığı seçimlerini planlamaya başladı.

İddialara göre Trump yönetimi, Ukrayna liderine her iki oylamayı da 15 Mayıs'a kadar yapması veya güvenlik garantilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması için baskı yaptı. Bu takvim, sadece bir öneri değil; ABD'nin yeni güvenlik garantilerinin ön koşulu olarak sunuluyor.

ABD'nin güvenlik garantisi verirken karşılığında Donbas bölgesinin Rusya’ya bırakılmasını da içerebilecek bir barış anlaşmasının imzalanmasını istediği belirtiliyor. Zelenski ise "Olduğumuz yerde duracağız" diyerek toprak tavizine direniyor.

Yetkililere göre, bu hamle Washington'ın Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerini bahar aylarında sonuçlandırması için Kiev'e yaptığı yoğun baskı nedeniyle geliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski geçtiğimiz hafta yaptığı basın açıklamasında savaşın Haziran ayına kadar sona erdirmek için tüm belgelerin imzalanması yönünde ABD baskısı olduğunu söylemişti. Zelenski, "Her şeyi Haziran ayına kadar yapmak istediklerini söylüyorlar." dedi ve Beyaz Saray'ın odağını Kasım ayındaki ABD ara seçimlerine kaydırma isteğine atıfta bulunarak “Net bir takvim istiyorlar” dedi.