Ukrayna baharda sandık başına gidebilir
11.02.2026 10:07
Erdem Güzel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ülkeyi sandık başına götüreceği iddia edildi. Zelenski'nin bahar aylarında devlet başkanlığı ve olası barış anlaşmasını referanduma götürmeyi planladığı öne sürüldü.
ZELENSKİ'NİN SEÇİM VE REFERANDUM PLANI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin baskısıyla bahar aylarında ülkeyi sandık başına götürmeyi planlıyor. Sandıkta hem seçimler hem de Rusya ile yapılabilecek barış anlaşması oylanabilir.
Ukrayna, Trump yönetiminin Kiev'e her iki oylamayı da 15 Mayıs'a kadar yapması veya önerilen ABD güvenlik garantilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması için baskı yapmasının ardından, Rusya ile yapılacak herhangi bir barış anlaşması referandumunun yanı sıra cumhurbaşkanlığı seçimlerini planlamaya başladı.
İddialara göre Trump yönetimi, Ukrayna liderine her iki oylamayı da 15 Mayıs'a kadar yapması veya güvenlik garantilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması için baskı yaptı. Bu takvim, sadece bir öneri değil; ABD'nin yeni güvenlik garantilerinin ön koşulu olarak sunuluyor.
ABD'nin güvenlik garantisi verirken karşılığında Donbas bölgesinin Rusya’ya bırakılmasını da içerebilecek bir barış anlaşmasının imzalanmasını istediği belirtiliyor. Zelenski ise "Olduğumuz yerde duracağız" diyerek toprak tavizine direniyor.
Yetkililere göre, bu hamle Washington'ın Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerini bahar aylarında sonuçlandırması için Kiev'e yaptığı yoğun baskı nedeniyle geliyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski geçtiğimiz hafta yaptığı basın açıklamasında savaşın Haziran ayına kadar sona erdirmek için tüm belgelerin imzalanması yönünde ABD baskısı olduğunu söylemişti. Zelenski, "Her şeyi Haziran ayına kadar yapmak istediklerini söylüyorlar." dedi ve Beyaz Saray'ın odağını Kasım ayındaki ABD ara seçimlerine kaydırma isteğine atıfta bulunarak “Net bir takvim istiyorlar” dedi.
"SAVAŞIN YILDÖNÜMÜNDE PLANI AÇIKLAYABİLİR"
Planlanan süreç, sembolik bir tarihle başlıyor. Zelenski’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının dördüncü yıldönümü olan 24 Şubat’ta bu kritik kararı kamuoyuna duyurması bekleniyor.
Daha önce savaş bitmeden seçimin imkansız olduğunu savunan Zelenski için bu durum önemli bir değişiklik demek. Savaş devam ederken Ukrayna Parlamentosu'nun Mart ve Nisan aylarında sıkıyönetim engellerini aşacak yasal düzenlemeleri yapması gerekiyor.
Seçimin detayları henüz belli olmazken anketlere göre Zelenski’ye olan destek dört yıl önceki zirve noktasından gerilemeye başladı. Zelenski'nin referandum ve seçimleri birleştirerek katılımı artırmayı ve "hızlı barış" vaadiyle yeniden seçilme şansını bu yıl içinde deneyeceği iddia ediliyor.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko gibi isimler, savaş sırasında siyasi rekabete girilmesinin ülkeyi içeriden kırılgan hale getireceğini savunuyor. Seçimin aceleye getirilmesi, sonucun uluslararası arenada meşruiyetinin sorgulanması riskini de beraberinde getiriyor.
"SEÇİM GÜVENLİK RİSKİ DOĞURABİLİR"
Kimi uzmanlar savaş devam ederken sandığa gitmenin güvenlik riski doğuracağını savunuyor. Uzmanlar, bir ateşkes sağlanmadığı takdirde Rus dronlarının ülke genelindeki oy verme merkezlerini açık hedef haline getirebileceği uyarısında bulunuyor.
Planın hayata geçmesi, sadece Kiev ve Washington'a değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hamlelerine de bağlı. Rusya'nın özellikle güneydoğudaki ilerleyişini artırması veya enerji altyapısına yönelik yeni saldırılarının, 15 Mayıs takvimini tamamen devre dışı bırakabileceği belirtiliyor.
Zelenski, barış anlaşması ile devlet başkanlığı seçimlerini bir araya getirmesi planı, Washington'un ara seçimler nedeniyle baskısını artırması Ukrayna'da kritik günlerin yakın olduğunu gösteriyor.