Ukrayna, Bakhmut'ta Rusya'ya karşı taarruza geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları bir yılı aşkın bir süredir devam ederken, çatışmalar Ukrayna'nın doğusunda şiddetli bir şekilde sürüyor. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Bakhmut'un bazı kesimlerinde Ukrayna birliklerinin Ruslara karşı taarruza geçtiğini açıkladı.

Ukrayna, Bakhmut'ta Rusya'ya karşı taarruza geçti - 1

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sırskiy, dün cephe hattının birkaç yönünü ziyaret ederek başarılı askerlere devlet nişanı takdim etti.

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Ukrayna, Bakhmut'ta Rusya'ya karşı taarruza geçti - 2

Sırskiy, burada cephedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna, Bakhmut'ta Rusya'ya karşı taarruza geçti - 3

"10 DÜŞMAN ASKERİNİ ESİR ALDIK"

Liman yönünde Ukrayna ordusunun son birkaç gün boyunca Rusların çok sayıda saldırısını püskürttüğünü aktaran Sırskiy, "Düşmanın mevzilerimizi ele geçirme girişimleri başarısız oldu. Düşman kayıplar verdi, 10 düşman askerini esir aldık." dedi.

Ukrayna, Bakhmut'ta Rusya'ya karşı taarruza geçti - 4

Sırskiy, Bahmut yönünde yoğun çatışmaların devam ettiğini belirterek Rusların çeşitli yönlerde Ukrayna askerlerinin savunmasını kırmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu ileri sürdü.

Ukrayna, Bakhmut'ta Rusya'ya karşı taarruza geçti - 5

Rus askerlerinin ilerlemek için maksimum çabayı gösterdiğini kaydeden Sırskiy, "Önemli kayıplara rağmen yeni Wagner saldırı grupları, diğer özel şirketlerden savaşçılar sürekli savaşa giriyor. Ancak düşman şehri kontrol altına almayı başaramıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Bakhmut'ta Rusya'ya karşı taarruza geçti - 6

Sırskiy, Bahmut yönünde durumun oldukça karmaşık olduğunu söyleyerek "Aynı zamanda şehrin bazı kesimlerinde birliklerimiz düşmana karşı taarruza geçmiş, düşman bazı mevzilerini terk etmiştir." dedi.

Ukrayna, Bakhmut'ta Rusya'ya karşı taarruza geçti - 7
Ukrayna, Bakhmut'ta Rusya'ya karşı taarruza geçti - 8
Ukrayna, Bakhmut'ta Rusya'ya karşı taarruza geçti - 9
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