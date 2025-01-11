Ukrayna birlikleri Kuzey Koreli askerleri "avladı": Kursk'tan alıp Kiev'e götürdüler!
Ukrayna lideri Zelenski, Uktayna birliklerinin Kursk bölgesinde Kuzey Koreli iki askeri yakaladığını açıkladı. Zelenski, askerlerin yaralı olduklarını ve Kiev'de müfettişler tarafından sorgulandıklarını söyledi. (Haber: Derya Doğan)
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, askerlerin Kursk bölgesinde Kuzey Koreli askeri personeli yakaladığını açıkladı.
Zelenski, “İki Kuzey Koreli asker yaralı olmalarına rağmen hayatta kaldı ve Kiev’e nakledildi; şimdi Ukrayna güvenlik servisi ile iletişim halindeler" dedi.
Zelenski, Kuzey Koreli askerlerin gerekli tıbbi yardımı aldığını ve müfettişler tarafından sorgulandıklarını söyledi.