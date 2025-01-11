Ukrayna birlikleri Kuzey Koreli askerleri "avladı": Kursk'tan alıp Kiev'e götürdüler!

4 BİN KAYIP İDDİASI

Zelenski, 9 Ocak'ta Almanya'daki Ramstein Hava Üssünde yaptığı açıklamada, Rus güçleriyle birlikte Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Kore birliklerinin ölü ve yaralı olmak üzere 4 bin kayıp verdiğini iddia etti.

İddia, Kuzey Kore'nin Moskova ile askeri bağlarını derinleştirdiği bir dönemde geldi. ABD'nin BM büyükelçi yardımcısı Dorothy Camille Shea 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada 12 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'da bulunduğunu söyledi.