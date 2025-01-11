Ukrayna birlikleri Kuzey Koreli askerleri "avladı": Kursk'tan alıp Kiev'e götürdüler!

Ukrayna lideri Zelenski, Uktayna birliklerinin Kursk bölgesinde Kuzey Koreli iki askeri yakaladığını açıkladı. Zelenski, askerlerin yaralı olduklarını ve Kiev'de müfettişler tarafından sorgulandıklarını söyledi. (Haber: Derya Doğan)

Ukrayna birlikleri Kuzey Koreli askerleri "avladı": Kursk'tan alıp Kiev'e götürdüler! - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, askerlerin Kursk bölgesinde Kuzey Koreli askeri personeli yakaladığını açıkladı.

Zelenski, “İki Kuzey Koreli asker yaralı olmalarına rağmen hayatta kaldı ve Kiev’e nakledildi; şimdi Ukrayna güvenlik servisi ile iletişim halindeler" dedi.

Zelenski, Kuzey Koreli askerlerin gerekli tıbbi yardımı aldığını  ve müfettişler tarafından sorgulandıklarını söyledi.

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Ukrayna birlikleri Kuzey Koreli askerleri "avladı": Kursk'tan alıp Kiev'e götürdüler! - 2

4 BİN KAYIP İDDİASI

Zelenski, 9 Ocak'ta Almanya'daki Ramstein Hava Üssünde yaptığı açıklamada, Rus güçleriyle birlikte Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Kore birliklerinin ölü ve yaralı olmak üzere 4 bin kayıp verdiğini iddia etti.

İddia, Kuzey Kore'nin Moskova ile askeri bağlarını derinleştirdiği bir dönemde geldi. ABD'nin BM büyükelçi yardımcısı Dorothy Camille Shea 8 Ocak'ta yaptığı açıklamada 12 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'da bulunduğunu söyledi.

Ukrayna birlikleri Kuzey Koreli askerleri "avladı": Kursk'tan alıp Kiev'e götürdüler! - 3

"MODERN SAVAŞ YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENİYORLAR"

Zelenski, “Putin sadece saldırganlığa yaptığı yatırımı sürdürmekle kalmıyor. Yatırımlarını ikiye katlıyor. Bu savaşı sürdürmek için Kuzey Kore'den asker bile kiralamaya başladı" dedi.

Kuzey Kore'nin modern savaş yöntemlerini öğrendiğini ifade eden Zelenski, "İnsanlarına değer vermiyorlar. Şu ana kadar 4 bin insanlarını kaybettiler" diye ekledi. 

Ukrayna birlikleri Kuzey Koreli askerleri "avladı": Kursk'tan alıp Kiev'e götürdüler! - 4

Kuzey Kore'nin katılımı Pyongyang ve Moskova için karşılıklı yarar olarak görülüyor.

Shea, Kuzey Kore'nin “değerli savaş deneyimi” kazandığını ve Rus askeri teçhizat ve teknolojisini aldığını, bunun da savaş kapasitesini arttırabileceği uyarısında bulundu.

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