Ukrayna: Birliklerimiz güneyde 1300 metre, doğuda 1500 metre ilerledi
Ukrayna, ordusunun, güney cephedeki Berdyansk yönünde 1300 metre, doğudaki Bahmut yönünde 1500 metreye kadar ilerleme kaydettiğini duyurdu. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus ordusunun ağır kayıplar verdiğini öne sürerek, "Ukrayna, düşmanın saldırı potansiyeline kan kusturuyor." dedi.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Melitopol, Berdyansk ve Bahmut yönlerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.