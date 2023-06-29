Ukrayna: Birliklerimiz güneyde 1300 metre, doğuda 1500 metre ilerledi

Ukrayna askerlerinin ülke topraklarının her metrekaresi için mücadele verdiğine işaret eden Malyar, "İlerleme kaydediyorlar. Aynı zamanda düşman Liman, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde saldırılarını sürdürüyor, ancak başarısız." değerlendirmesini yaptı.