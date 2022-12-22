Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD'de

"BU YILIN KİŞİSİ SİZSİNİZ"

Karşılamanın ardından iki lider Oval Ofis'te basına açık kısa bir görüşme gerçekleştirdi. "Bu ziyareti gerçekleştirebildiğiniz için çok mutluyum." diyen Biden, adil bir barış olana kadar Ukrayna'yı destekleyeceklerini kaydetti.

Biden, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'ya karşı kış mevsimini silah olarak kullandığını ifade ederek, "Bu yılın kişisi sizsiniz" diyerek, Time dergisinin Zelenski'yi "Yılın Kişisi" seçmesine referans verdi.