Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi

Zelenska, "Cinsellikle ilgili suçlar sadece şiddet veya insanları tehdit etmekle ilgili değil, aslında bu cephaneliklerindeki başka bir silah. Bunları savaş suçu olarak kabul etmek ve tüm failleri adalete teslim etmek bu yüzden son derece önemli. Cinsel suçlar sistemeatik olarak işleniyor ve Rus askerleri bunu akrabalarıyla telefonda konuşuyorlar” diye konuştu.