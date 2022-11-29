Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi

İngiltere’nin başkenti Londra'daki bir konferansta konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerinin, ülkesini işgali sırasında sistematik olarak cinsel şiddet uyguladığını söyledi. Zelenska ayrıca, bazı Rus kadınların savaştaki eşlerini Ukraynalı kadınlara tecavüz etmeye teşvik ettiğini iddia etti.

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi - 1

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 9. ayında devam ederken, geçen ay yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, çatışmaların başladığı Şubat ayından bu yana Rus askerlerin onlarca savaş suçu işlediğine dair kanıtların bulunduğu belirtildi. 

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi - 2

BM müfettişleri ayrıca çok sayıda cinsel istismar ve şiddet vakasını ortaya çıkardı.Vakalar arasında Ukraynalı savaş esirlerinin işkence gördüğü ve hadım edildiği iddialarının yanı sıra çocukların cinsel istismara uğradığı ve kadınlara tecavüz edildiği iddiaları yer alıyor.Bununla birlikte, BM çalışanları hâlâ vahşetin ne ölçüde "yaygın bir modele" ulaştığını araştırıyorlar.

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi - 3

Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Konferansı’nda konuşan Zelenska, V bu tür korkunç olayların taktiksel bir karar olduğundan hiç şüphesi olmadığını söyledi.

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi - 4

Zelenska, "Cinsellikle ilgili suçlar sadece şiddet veya insanları tehdit etmekle ilgili değil, aslında bu cephaneliklerindeki başka bir silah. Bunları savaş suçu olarak kabul etmek ve tüm failleri adalete teslim etmek bu yüzden son derece önemli. Cinsel suçlar sistemeatik olarak işleniyor ve Rus askerleri bunu akrabalarıyla telefonda konuşuyorlar” diye konuştu. 

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi - 5

Ukrayna'nın First Lady'si, dinlenen telefon görüşmelerinin Rus askerlerin eşlerinin tecavüzü  teşvik ettiğini gösterdiğini öne sürerek, “Eşlerine ‘haydi bu Ukraynalı kadınlara tecavüz et, sadece bunu benimle paylaşma' diyorlar. “Umarım özgür dünyadan şu anda Ukrayna'da olan her şeye bir yanıt verilir” dedi.

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi - 6

Diğer taraftan Çatışmalarda Cinsel Şiddeti Önleme Konferansı’na Zelenska’nın yanı sıra 70 ülkenin temsilcileri katıldı.

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi - 7

Organizatörler, kanıtların çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki kadın ve kız çocuklarının yüzde 30'a varan oranda cinsel şiddete maruz kaldığını gösterdiğini söyledi.

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi - 8

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise  "Çatışmalarda cinsel şiddet uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Potansiyel kurbanları koruma ve failleri kovuşturma çabalarımızdan geri durmayacağız” açıkalmasını yaptı.

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi - 9

Öte yandani Zelenska daha sonra 10 numarada Başbakan Rishi Sunak'ın eşi Akshata Murty ile bir araya geldi.

Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska: Rus askerlerin kadınlara ve çocuklara tecavüz etmeleri emredildi - 10

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