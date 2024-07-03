Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı

FBI 2016'da evine baskın yaptı. Ardından Moskova'ya kaçarak faaliyetlerine burada sürdürmeye başladı. 51 yaşındaki Dougan'ın yönettiği 160'ın üstünde web sitesi var.

Dougan, Yapay zeka araçları kullanarak batı kaynaklı görünümlü bu sitelerde gerçek olayları çarpıtarak makaleler ve Rusya yanlısı haberler üretiyor. Bunların sosyal medyada yayılarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Olena Zelenska komplosuyla ilgisi olduğunu reddetse de daha önce sahte haberlere imza attığını kabul eden açıklamaları olmuştu. Bunun kendisi için "bir oyun ve bir intikam" olduğunu söylemişti.