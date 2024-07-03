Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, deepfake komplocularının son kurbanı oldu. Zelenska'nın Rusya ile savaşta kullanmak üzere ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği parayla, 4,5 milyon euro'luk ultra lüks bir otomobil aldığı iddiası tartışmalara yol açtı. İddiaların arkasında Moskova'da yaşayan ABD'li bir eski polis olduğu ortaya çıktı.

Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı - 1

Yapay Zeka ve deepfake teknolojisinin son kurbanı Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska oldu.

Komplocular Rusya ile savaşta kullanmak üzere ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği parayla, Olena Zelenska'nın 4,5 milyon euro'luk ultra lüks bir otomobil aldığı iddiasını ortaya attı.

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Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı - 2

Sosyal medyada paylaşılan bir takım elbiseli orta yaşlı bir adam, otomobilinde oturuyor.

Bu kişi, Zelenska'nın Paris'te 4,5 milyon euro'ya ultra lüks bir otomobil aldığını söylüyor ve alışverişin 7 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı ve beraberindeki heyetin Fransa ziyaretinde gerçekleştiğini iddia ediyor.

Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı - 3

Videonun ardından ayrıca otomobilin fiyatının yazdığı bir fatura da paylaşıldı.

Bu iddiayı destekleyen belgeler ve deep fake'le oluşturulmuş videolar sosyal medyaya servis edildi.

Kısa sürede çürütülen bu iddiaların arkasında ise Moskova'da yaşayan ABD'li bir eski polis olduğu ortaya çıktı.

Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı - 4

Ancak videoya yakından bakıldığında tuhaflıklar göze çarpsa da bu sözde kanıtlar sosyal medyada kısa sürede farklı hesaplardan yayıldı.

Ukrayna first lady'sinin milyonlarca euro'luk harcamayı ABD'den gelen yardım parasıyla yaptığı yorumları yapıldı.

Siber güvenlik uzmanları ve resmi bazı kurumlar videonun deep fake teknolojisiyle üretildiğini kanıtlarıyla ortaya koydu.

Peki bu komplonun arkasında kim ya da kimler var?

Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı - 5

BBC'nin yaptığı araştırmaya göre Ukrayna First Lady'sini hedef alan bu komplonun kaynağı yüksek ihtimalle John Mark Dougan.

Dougan şu anda Moskova'da yaşayan eski bir ABD'li polis.

2000'li yıllarda Florida'da polis olarak görev yapan Dougan daha sonra bir web sitesi açtı. Bu site üzerinden eski meslektaşlarından edindiği gizli bilgiler yayınlamaya, polis memurlarının adreslerini paylaşmaya ve sahte haberler üretmeye başladı.

Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı - 6

FBI 2016'da evine baskın yaptı. Ardından Moskova'ya kaçarak faaliyetlerine burada sürdürmeye başladı. 51 yaşındaki Dougan'ın yönettiği 160'ın üstünde web sitesi var.

Dougan, Yapay zeka araçları kullanarak batı kaynaklı görünümlü bu sitelerde gerçek olayları çarpıtarak makaleler ve Rusya yanlısı haberler üretiyor. Bunların sosyal medyada yayılarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

Olena Zelenska komplosuyla ilgisi olduğunu reddetse de daha önce sahte haberlere imza attığını kabul eden açıklamaları olmuştu. Bunun kendisi için "bir oyun ve bir intikam" olduğunu söylemişti.

Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı - 7

ABD'li eski polisin, Kremlin'in Batı'ya karşı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarının en önemli isimlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar Dougan'ın aslında Rusya'nın Batı'ya ve Batıdaki seçimlere olan müdahalesinin ufak bir parçası olduğunu söylüyor.

Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı - 8

Microsoft Dijital Tehdit Analiz Merkezi'nin başındaki Clint Watts paylaşılan Rusya kaynaklı içeriklerin giderek daha sofistike hale geldiğini ifade ediyor.

Üretilen bu sahte içeriklerin Kasım ayındaki ABD Başkan seçimi için potansiyel bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı - 9

Özellikle sahte görüntüler üretilen ve deepfake olarak adlandırılan teknolojinin kullanımının giderek kolaylaşması ve yaygınlaşması bu teknolojinin düzenlenmediği takdirde büyük tehlikelere gebe olduğunu ortaya koyuyor.

Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı - 10

Bu potansiyel tehlikeden zarar görmemek için Yapay Zeka teknolojisinin yasal düzenlemelerle kontrol altında tutulması gerekiyor.

Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı - 11
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