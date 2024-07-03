Ukrayna First Lady'sine komplo: Deep fake video kullanıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, deepfake komplocularının son kurbanı oldu. Zelenska'nın Rusya ile savaşta kullanmak üzere ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği parayla, 4,5 milyon euro'luk ultra lüks bir otomobil aldığı iddiası tartışmalara yol açtı. İddiaların arkasında Moskova'da yaşayan ABD'li bir eski polis olduğu ortaya çıktı.
Yapay Zeka ve deepfake teknolojisinin son kurbanı Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska oldu.
Komplocular Rusya ile savaşta kullanmak üzere ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği parayla, Olena Zelenska'nın 4,5 milyon euro'luk ultra lüks bir otomobil aldığı iddiasını ortaya attı.