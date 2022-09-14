Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde başlattığı karşı taarruzda 6 Eylül'den bu yana 300'den fazla yerleşim yerinin geri alındığı açıklandı.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 14.09.2022 - 04:21 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 04:22

Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 1

Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül'den bu yana Harkov bölgesinde 300'den fazla yerleşim biriminin, Rus güçlerinden geri alındığını söyledi.

Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 2


Bakan Yardımcısı Maliar, Ukrayna'nın yeniden kontrolü sağladığı Balakliya şehrinde, Harkov bölgesinde Rus güçlerine yönelik başlatılan karşı saldırılara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 3

6 Eylül'den bu yana yaklaşık 3 bin 800 kilometrekarelik bir alanın Rus güçlerinden geri alındığını dile getiren Maliar, "300'den fazla yerleşim yeri ve yaklaşık 150 bin insanımız, fiilen rehin tutuldukları işgalden kurtarıldı" dedi.

Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 4

Maliar, bölgede Rus güçlerine yönelik karşı saldırıların devam ettiğini, Harkov bölgesinin tamamen geri alınıncaya kadar da süreceğini kaydetti.

Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 5

Harkov Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırı öncesinde Harkov bölgesinin yüzde 30'nun Rus güçlerinin elinde bulunduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 15 olduğunu belirtmişti.

Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 6
Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 7
Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 8
Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 9
Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 10
Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 11
Ukrayna: Harkov'da 300'ü aşkın yerleşim yeri geri alındı - 12

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