Ukrayna Herson ve Belgorod'u, Rusya Donetsk'i bombaladı
Rus kontrolündeki Herson bölgesine yönelik Ukrayna hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı. Ukrayna güçleri ayrıca Belgorod bölgesine saldırıda iki kişiyi öldürdü. Rusya ise Donetsk bölgesini bombalarken, saldırı bölgede yangına yol açtı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı bombardımanda can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.
Ukrayna güçleri bugün Rus kontrolündeki Herson bölgesini hedef aldı.
Bölgenin Rusya destekli valisi Vladimir Saldo, Telegram üzerinden saldırıya ilişkin açıklama yaptı.