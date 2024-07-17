Ukrayna Herson ve Belgorod'u, Rusya Donetsk'i bombaladı

Rus kontrolündeki Herson bölgesine yönelik Ukrayna hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı. Ukrayna güçleri ayrıca Belgorod bölgesine saldırıda iki kişiyi öldürdü. Rusya ise Donetsk bölgesini bombalarken, saldırı bölgede yangına yol açtı.

Ukrayna Herson ve Belgorod'u, Rusya Donetsk'i bombaladı - 1

Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı bombardımanda can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna güçleri bugün Rus kontrolündeki Herson bölgesini hedef aldı. 

Bölgenin Rusya destekli valisi Vladimir Saldo, Telegram üzerinden saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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Ukrayna Herson ve Belgorod'u, Rusya Donetsk'i bombaladı - 2

Saldo, Ukrayna'nın Rus güçleri tarafından kontrol edilen güney Herson bölgesinin bir kısmına düzenlediği saldırılarda bir kişinin öldüğünü ve sekiz kişinin yaralandığını yazdı.

Vali, Ukrayna güçlerini bölgeyi bombalamak ve insansız hava araçlarıyla vurmakla suçladı.

Ukrayna Herson ve Belgorod'u, Rusya Donetsk'i bombaladı - 3

Öte yandan Rus birlikleri, Ukrayna'nın Donetsk bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Ukrayna Herson ve Belgorod'u, Rusya Donetsk'i bombaladı - 4

Birçok konut binasının hasar gördüğü saldırı bölgede yangına yol açtı. Uzman ekipler ve vatandaşlar olay yerine müdahalede bulundu.

Ukrayna Herson ve Belgorod'u, Rusya Donetsk'i bombaladı - 5

İlerleyen saatlerde ise Ukrayna'ya ait insansız hava aracı, Rusya'nın Belgorod bölgesinde iki kişiyi öldürdü.

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