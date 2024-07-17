Ukrayna Herson ve Belgorod'u, Rusya Donetsk'i bombaladı

Saldo, Ukrayna'nın Rus güçleri tarafından kontrol edilen güney Herson bölgesinin bir kısmına düzenlediği saldırılarda bir kişinin öldüğünü ve sekiz kişinin yaralandığını yazdı.

Vali, Ukrayna güçlerini bölgeyi bombalamak ve insansız hava araçlarıyla vurmakla suçladı.