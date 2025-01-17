Ukrayna hükümeti asker kaçaklarının peşinde
Ukrayna'da üçüncü yılında devam eden savaş, birlikleri zorlamaya devam ediyor. Birçok asker kaçağı, tıbbi izin aldıktan sonra taburuna geri dönmüyor. Ukrayna polisi, asker kaçaklığı soruşturması kapsamında ülke genelinde baskınlar düzenliyor. Cuma günü yapılan açıklamada, askerlik çağındaki erkeklerin ülkeden yasa dışı çıkışına ilişkin soruşturma kapsamında ülke genelinde 200 noktada arama yapıldığı duyuruldu.
UKRAYNA ORDUSUNDA ÇATLAK
Ukrayna ordusu, cephenin çeşitli kesimlerinde ilerleyen Rus güçlerini durdurmakta zorlanıyor.
Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik işgalinden beri 100 binden fazla Ukraynalı asker firar yasaları kapsamında yargılanıyor.
Firar sorunu, Ukrayna ordusunu çok ihtiyaç duyduğu insan gücünden mahrum bırakıyor ve Rusya ile savaşın kritik bir anında birliklerin zayıf düşmesine neden oluyor.