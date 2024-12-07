Ukrayna iddiası: Karadeniz'deki doğal gaz platformları imha edildi
Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'de Kırım yakınlarıdaki birden fazla Rus doğal gaz platformunun imha edildiğini öne sürdü. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Danimarka'dan ikinci parti F-16 uçaklarını teslim aldıklarını duyurdu.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa, Karadeniz'de Kırım yakınlarındaki birden fazla Rus doğal gaz platformunun imha edildiğini iddia eden görüntüler paylaştı.
Görüntülerin yanan platforma ait olduğu öne sürüldü.