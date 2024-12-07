Ukrayna iddiası: Karadeniz'deki doğal gaz platformları imha edildi

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'de Kırım yakınlarıdaki birden fazla Rus doğal gaz platformunun imha edildiğini öne sürdü. Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Danimarka'dan ikinci parti F-16 uçaklarını teslim aldıklarını duyurdu.

Ukrayna iddiası: Karadeniz'deki doğal gaz platformları imha edildi - 1

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa, Karadeniz'de Kırım yakınlarındaki birden fazla Rus doğal gaz platformunun imha edildiğini iddia eden görüntüler paylaştı.

Görüntülerin yanan platforma ait olduğu öne sürüldü.

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Ukrayna iddiası: Karadeniz'deki doğal gaz platformları imha edildi - 2

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Danimarka'dan ikinci parti F-16 uçaklarını teslim aldıklarını duyurdu

Ukrayna iddiası: Karadeniz'deki doğal gaz platformları imha edildi - 3

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  şu ifadeleri kullandı: "Danimarkalılar tarafından ilk sağlanan uçaklar şimdiden Rus füzelerini vuruyor ve insanlarımızı ve altyapımızı kurtarıyor. Şimdi hava kalkanımız daha da güçlendirilmiştir. Eğer tüm ortaklarımız bu kadar kararlı olsaydı, Rus terörünü durdurmayı çoktan başarmış olurdu."

Ukrayna iddiası: Karadeniz'deki doğal gaz platformları imha edildi - 4

Öte yandan Ukrayna Acil Durumlar Devlet Servisinden yapılan açıklamada da Rusya'nın, Krivoy Rig kentine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda bir sivil binanın isabet aldığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna iddiası: Karadeniz'deki doğal gaz platformları imha edildi - 5
Ukrayna iddiası: Karadeniz'deki doğal gaz platformları imha edildi - 6
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