Ukrayna iddiası: Karadeniz'deki doğal gaz platformları imha edildi

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Danimarkalılar tarafından ilk sağlanan uçaklar şimdiden Rus füzelerini vuruyor ve insanlarımızı ve altyapımızı kurtarıyor. Şimdi hava kalkanımız daha da güçlendirilmiştir. Eğer tüm ortaklarımız bu kadar kararlı olsaydı, Rus terörünü durdurmayı çoktan başarmış olurdu."