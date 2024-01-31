Ukrayna ile Rusya arasında savaş esiri askerler takas edildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldığı belirtildi.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 195 Rus askeri geri alındı. Bunun karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 195 askeri teslim edildi. Rus askerleri, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için uçaklarla Moskova'ya ulaştırılacak. Serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.