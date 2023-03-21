Ukrayna: Kırım'daki Rus seyir füzeleri yok edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ilhakı altındaki Kırım'ın Dzhankoi kentinde trenle taşınan Rus Kalibr seyir füzelerinin bir saldırıyla imha edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu Ukrayna'yı Rus askerlerinden arındırma ve Kırım yarımadasını işgalden kurtarmaya hazırlama amacının bir parçasıdır.” denildi.
Diğer taraftan, ilhak edilen yarımadanın Rusya tarafından atanan başkanı Sergei Askyonov, bir saldırı olduğunu ve bölgenin hava savunma sisteminin aktif hale getirildiğini doğruladı. Askyonov, bir kişinin yaralandığını ve iki binanın hasar gördüğünü söyledi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce Rusya'nın Kırım'daki en önemli iki askeri havaalanının Dzhankoi ve Gvardeyskoye'de bulunduğunu belirterek, "Dzhankoi aynı zamanda Rusya'nın güney Ukrayna'daki operasyonlarının tedarikinde önemli bir rol oynayan kilit bir karayolu ve demiryolu kavşağıdır.” açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte Kırım ayrıca Sivastopol şehrinde önemli bir limana ve Rusya'nın Karadeniz filosu için büyük bir deniz üssüne ev sahipliği yapıyor. Aralarında seyir füzeleriyle donatılmış gemilerin de bulunduğu Rusya'nın en önemli savaş gemilerinden bazıları buraya demirlemiş durumda bulunuyor.
ABD daha önce Rusya'yı Karadeniz'deki gemilerden ateşlenen seyir füzelerini Ukrayna'daki sivil hedefleri vurmak için kullanmakla suçlamıştı.
ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne (ISW) göre Rus kuvvetleri Bakhmut çevresinde marjinal kazanımlar elde etti. Kurumun paylaşımına göre coğrafi konumu tespit edilen ve 19 Mart'ta yayınlanan görüntüler Rus güçlerinin Bakhmut'un kuzeyinde önemli ilerlemeler kaydettiğini gösteriyor. Bir Rus kaynak 18 Mart'ta Wagner güçlerinin Bakhmut'un yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ettiğini öne sürmüştü.
Ukrayna toprakları ve egemenliği altında bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilme süreci, 7 yıl önce "26 Şubat olayları"yla başladı.
Grev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilhakın dokuzuncu yıldönümü münasebetiyle Cumartesi günü Kırım'a yaptığı ziyaretin ardından geldi. Rus işgali altındaki Mariupol'e de uğrayan ziyaret, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı'nı Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçlamasından ve Ukraynalı çocukları Rusya'ya sınır dışı etme planı iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.
Kiev’de 2013 sonunda dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşmasını imzalamayı ertelemesi üzerine başlayan protestoların büyümesiyle ülkede toplum Ukrayna ve Rusya yanlıları diye ikiye ayrıldı. Kırım toplumunda Rus yanlısı harekatın güç kazanmasına, dönemin Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov’un 20 Şubat 2014'te Moskova’ya yaptığı ziyaret yardımcı oldu.
Ziyarette Konstantinov, Yanukoviç'in görevden ayrılması halinde Kırım’ın Ukrayna’dan alınması fikrini ortaya attı. Protestoların büyümesi üzerine Yanukoviç, 22 Şubat'ta ülkeden kaçtı.
Batı yanlısı yeni geçici yönetimin işbaşına gelmesi Rusya yanlılarını Kırım Yarımadası'nda daha aktif hale getirdi.
Yarımada'da konuşlu bulunan Rus üssünden çıkan askeri birlikler farklı şehirlerde aktif hale gelmeye başladı.
Ukrayna ile Rusya arasında Rus Karadeniz Filosu’nun konumuyla ilgili 28 Mayıs 1997 ve 21 Nisan 2010’da yapılan anlaşmalara aykırı olmasına rağmen Rus birlikleri yarımada üzerinde hareket ederek yer değişikliği yaptı.
Rus Birliği Partisi Başkanı Sergey Aksenov’un Ukrayna yasalarına aykırı olarak "Halk Milis Kuvvetleri" adıyla yaklaşık 3 bin 500 kişilik paramiliter alay kurması da Kırım’da gerginliği artıran nedenlerden biri oldu.
Moskova, Rus milletvekili Leonid Slutskiy başkanlığında bir milletvekili heyetini Yarımada'ya göndererek operasyonu hızlandırdı.
Heyet, Rus Birliği Partisi Başkanı Sergey Aksenov ve Kırım Parlamentosu üyesi Sergey Tsekov ile görüştü. Tsekov, yaptığı açıklamada, Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasıyla ilgili hızlı şekilde karar vereceklerini dile getirdi.