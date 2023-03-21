Ukrayna: Kırım'daki Rus seyir füzeleri yok edildi

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Diğer taraftan, ilhak edilen yarımadanın Rusya tarafından atanan başkanı Sergei Askyonov, bir saldırı olduğunu ve bölgenin hava savunma sisteminin aktif hale getirildiğini doğruladı. Askyonov, bir kişinin yaralandığını ve iki binanın hasar gördüğünü söyledi.