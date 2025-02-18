Ukrayna lideri Zelenski Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere eşi Olena Zelenska ile bilrikte Ankara'ya geldi. Anıtkabir'i ziyaret eden Zelenski, Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Ankara'ya ulaştı.
Erdoğan-Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı.
İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.