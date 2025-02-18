Ukrayna lideri Zelenski Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere eşi Olena Zelenska ile bilrikte Ankara'ya geldi. Anıtkabir'i ziyaret eden Zelenski, Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak.

Ukrayna lideri Zelenski Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere dün Ankara'ya ulaştı.

Erdoğan-Zelenski görüşmesi Beştepe'de başladı.

İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

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Ukrayna lideri Zelenski Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - 2

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Zelenski, görüşmeden önce eşi Olena Zelenski ile birlikte, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Hizmet Binasının açılış törenine katıldı.

Ardından Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. 

Ukrayna lideri Zelenski Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - 3
Ukrayna lideri Zelenski Anıtkabir'i ziyaret etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - 4
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