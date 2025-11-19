Ukrayna lideri Zelenski'den Anıtkabir'e ziyaret

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacak.

Liderler, çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da görüşmelere katılması bekleniyor.