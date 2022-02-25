Ukrayna ne zaman bağımsız oldu, ilk devlet başkanı kim? (Ukrayna tarihi hakkında bilgiler)

UKRAYNA NEREDE, YÜZÖLÇÜMÜ NE KADAR?

Doğu Avrupa'da bir ülke olan Ukrayna'nın yüzölçümü 603.549 km² olarak biliniyor.

Avrupa'daki en büyük ülke olan Ukrayna, doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'yla komşudur. Öte yandan güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunur.