Ukrayna ne zaman bağımsız oldu, ilk devlet başkanı kim? (Ukrayna tarihi hakkında bilgiler)

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 14:41
UKRAYNA NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?
Ukrayna, eski bir SSCB üyesidir. 1917 Sosyalist Ekim Devrimi’nden sonra, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) içinde yerini aldı.
Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu, 24 Ağustos 1991 tarihinde Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onayladı.
Ukraynalıların yüzde doksanı 1 Aralık 1991 tarihinde düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığı için oy verdi.
Bu gelişmelerin ardından Ukrayna bağımsızlığını ilan etti.
UKRAYNA'NIN İLK DEVLET BAŞKANI KİM?
Leonid Kravçuk, Ukrayna'nın ilk devlet başkanı oldu. 1996 yılında ise Leonid Kuçma başkanlık koltuğuna oturdu.
UKRAYNA NEREDE, YÜZÖLÇÜMÜ NE KADAR?
Doğu Avrupa'da bir ülke olan Ukrayna'nın yüzölçümü 603.549 km² olarak biliniyor.
Avrupa'daki en büyük ülke olan Ukrayna, doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'yla komşudur. Öte yandan güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunur.
UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ NERESİ?
Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Kiev nüfusu itibari ile de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir.
UKRAYNA NÜFUSU NE KADAR?
2021 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre Ukrayna'nın nüfusu 41.319.838 olarak kaydedildi.
Nüfusun yüzde 77,8’ini Ukraynalılar, yüzde 17,3’ünü ise Ruslar oluşturuyor.
UKRAYNA VE RUS ALFABESİ AYNI MI?
Ukraynaca, Doğu Slav dillerine ait bir dil. Ukrayna'nın resmî dilidir. Tarihsel olarak Rutence veya Küçük Rusça olarak da bilinir.
Rusça, Lehçe, Slovakça gibi yakın akrabası olan Slav dilleriyle ortak kelime haznesi geniştir. Rusça ile birbirine benzemesinin sebebi ise iki ülkenin de Kiril alfabesini kullanmasıdır.
Rus alfabesi ise Kiril alfabesinden türemiş olup 33 harften oluşmuştur.
Ukrayna nüfusunun ortalama yüzde 67.5’i Ukraynaca konuşurken, yüzde 29.6’sı ise Rusça konuşuyor.
UKRAYNA EKONOMİSİ
Ukrayna ekonomisi gelişmekte olan bir pazardır. Diğer Sovyet sonrası devletleri gibi, gayri safi yurt içi hasılanın 1991 yılında çökmesiyle Sovyetler Birliği'ni izleyen 10 yıl boyunca GSYİH hızla düştü.
2008 Ekonomik Krizi (Büyük Durgunluk) dünya çapında başladı ve 2008-2009 Ukrayna ekonomik krizi olarak Ukrayna'ya ulaştı.
Ekonomisi 2010 yılında iyileşti fakat 2013 yılından bu yana ciddi bir darboğaza uğradı.
Ukrayna ekonomisi, 2014 yılında yüzde 6,8 küçüldü ve bu 2015 yılında GSYİH içinde yüzde 12'lik bir düşüş ile devam etti.
2015 yılında Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde 168 ülkeden Ukrayna 130. sırada yer aldı.