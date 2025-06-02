Ukrayna ordusu ezberi bozdu: "İHA çağını başlatan operasyon"

Ukrayna'nın Rusya'nın bombardıman filosuna yönelik büyük operasyonu, hava üslerinin dünya çapındaki güvenlik açıklarını ortaya çıkardı. Ukrayna’nın bu operasyonu, savaş tarihine hem taktik hem psikolojik bir kırılma anı olarak şimdiden yazıldı.

Ukrayna ordusu ezberi bozdu: "İHA çağını başlatan operasyon" - 1

7 Aralık 1941 tarihinde Japon İmparatorluk Donanması, ABD'nin "zaptedilemez kale" dediği Hawaii'ye beklenmedik bir saldırı düzenledi.

Altı uçak gemisinden havalanan Japon savaş uçakları, Pearl Harbor'da konuşlu 8 savaş gemisini, 328 uçağı ve 19 donanma gemisini yok etti ya da kullanılamaz hale getirdi.

Bu saldırı yalnızca ABD’yi 2. Dünya Savaşı’na sokmakla kalmadı, deniz savaşlarında uçak gemilerinin mutlak üstünlüğünü ilan etti. Savaşın kuralları o gün değişti.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna ordusu ezberi bozdu: "İHA çağını başlatan operasyon" - 2

BU KEZ UKRAYNA EZBERİ BOZDU

Tarih bir kez daha tekerrür etti ve 2025’in bir pazar sabahında, bu kez Ukraynalılar savaşın ezberini bozdu.

Rusya’nın derinliklerinde, cephe hattından binlerce kilometre uzaklıktaki beş ayrı hava üssü, Ukrayna istihbarat servisi SBU’nun yönettiği geniş çaplı İHA saldırısının hedefi oldu.

Bunlardan ikisi, Rusya’nın Uzak Kuzeyi ve Sibirya’da yer alıyordu.

Ukrayna ordusu ezberi bozdu: "İHA çağını başlatan operasyon" - 3

UZAKLIK KAVRAMI ZIRH OLAMADI

Amerikalı stratejistler Pearl Harbor’un güvenliğini abartmıştı, tıpkı Rus komutanların kendi topraklarında "uzaklık" kavramını bir zırh gibi görmesi gibi.

Ancak Ukrayna, kamufle edilmiş kamyonlarla taşınan mobil fırlatma sistemleri sayesinde insansız hava araçlarını Rusya’nın kalbine kadar sokmayı başardı.

Fırlatmalar uzaktan yapıldı, hedefler tam isabetle vuruldu.

Ukrayna ordusu ezberi bozdu: "İHA çağını başlatan operasyon" - 4

UKRAYNA'NIN OPERASYONU İHA ÇAĞINI BAŞLATTI

Pearl Harbor saldırısı nasıl uçak gemilerini çağın yeni savaş gücü haline getirdiyse, Ukrayna’nın bu operasyonu da insansız hava araçlarının çağını başlattı.

Modern savaş artık cephelerle sınırlı değil ve coğrafi uzaklık güvenlik anlamına gelmiyor. Teknoloji ve yaratıcılık, geleneksel üstünlüğü altüst edebiliyor.

Ukrayna’nın bu operasyonu, savaş tarihine hem taktik hem psikolojik bir kırılma anı olarak şimdiden yazıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de konuya ilişkin açıklamasında, "Elbette, şimdi her şeyi söyleyemeyiz ancak bunlar kesinlikle Ukrayna'nın, tarih ders kitaplarında yer alacak eylemleridir" demişti. 

Ukrayna ordusu ezberi bozdu: "İHA çağını başlatan operasyon" - 5

"ÖRÜMCEK AĞI OPERASYONU"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yetkililerin "Örümcek Ağı Operasyonu" adını verdiği saldırının, Rus bombardıman uçaklarının üçte birini imha ettiğini veya devre dışı bıraktığını açıkladı.

Zelenski’nin açıklamasına göre, hedef alınan uçaklar arasında Tu-95 ve Tu-22 tipi stratejik bombardıman uçaklarının yanı sıra, ABD’nin AWACS sistemine benzer kabiliyete sahip A-50 havadan erken uyarı ve kontrol uçağı da bulunuyordu.

Ukrayna ordusu ezberi bozdu: "İHA çağını başlatan operasyon" - 6

PEARL HARBOR KARŞILAŞTIRMASI

Rus askeri blog yazarları, operasyonu 84 yıl önce Pearl Harbor'a yapılan saldırıyla karşılaştırdı.

Washington Post'a göre bu benzetme mantıklı olabilir çünkü her iki saldırı da bir zamanlar baskın olan silah sistemlerinin modasının geçtiğini işaret ediyor: 1941'de savaş gemileri, bugün insanlı uçaklar.

Toplamda inşa edilmesi muhtemelen on binlerce dolara mal olan İHA sürüsü, Rusya'nın en gelişmiş uçağına 2 milyar dolarlık hasar vermiş olabilir.

Ukrayna ordusu ezberi bozdu: "İHA çağını başlatan operasyon" - 7

SAVAŞIN GELECEĞİ NE OLACAK?

İHA saldırısı, stratejik riskleri artırırken ve kaçınılmaz olarak Rusya’nın misillemesini tetiklerken, aynı zamanda Putin’i ciddi müzakerelere zorlamak için gereken türde yüksek baskı taktiğini de temsil ediyor.

Üstelik bu saldırı, tarafların Türkiye’de yeniden müzakere masasına oturmaya hazırlandığı bir döneme denk geliyor.

Askeri analistlere göre Ukraynalılar bu operasyonla, teslim olmayı reddettiklerini ve savaşmaya devam edecek hem kararlılığa hem de kapasiteye sahip olduklarını açıkça ortaya koyuyor.

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