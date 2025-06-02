Ukrayna ordusu ezberi bozdu: "İHA çağını başlatan operasyon"

PEARL HARBOR KARŞILAŞTIRMASI

Rus askeri blog yazarları, operasyonu 84 yıl önce Pearl Harbor'a yapılan saldırıyla karşılaştırdı.

Washington Post'a göre bu benzetme mantıklı olabilir çünkü her iki saldırı da bir zamanlar baskın olan silah sistemlerinin modasının geçtiğini işaret ediyor: 1941'de savaş gemileri, bugün insanlı uçaklar.

Toplamda inşa edilmesi muhtemelen on binlerce dolara mal olan İHA sürüsü, Rusya'nın en gelişmiş uçağına 2 milyar dolarlık hasar vermiş olabilir.