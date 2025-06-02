Ukrayna ordusu ezberi bozdu: "İHA çağını başlatan operasyon"
Ukrayna'nın Rusya'nın bombardıman filosuna yönelik büyük operasyonu, hava üslerinin dünya çapındaki güvenlik açıklarını ortaya çıkardı. Ukrayna’nın bu operasyonu, savaş tarihine hem taktik hem psikolojik bir kırılma anı olarak şimdiden yazıldı.
7 Aralık 1941 tarihinde Japon İmparatorluk Donanması, ABD'nin "zaptedilemez kale" dediği Hawaii'ye beklenmedik bir saldırı düzenledi.
Altı uçak gemisinden havalanan Japon savaş uçakları, Pearl Harbor'da konuşlu 8 savaş gemisini, 328 uçağı ve 19 donanma gemisini yok etti ya da kullanılamaz hale getirdi.
Bu saldırı yalnızca ABD’yi 2. Dünya Savaşı’na sokmakla kalmadı, deniz savaşlarında uçak gemilerinin mutlak üstünlüğünü ilan etti. Savaşın kuralları o gün değişti.