Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor

Savaş tüm hızıyla devam ederken Ukrayna ordusu Rus toprağı Kursk'ta yeniden agresif karşı saldırı başlattı. Hem Rus hem de Ukraynalı kaynaklar, bölgede ateşin bir kez daha yükseldiğini doğruladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Ukrayna'nın Kursk'taki pozsiyonunun barış müzakelerinde kilit rol oynayacağını söyledi. Ukrayna ordusunun ağustos ayında başlattığı operasyon, uzun zaman sonra elde edilen büyük bir başarı olarak görülüyor. Rus ordusu, kaybettiği toprakların yüzde 40'ın geri almaya başardı ancak Ukrayna hala 585 kilometrekarelik Rus topraklarını elinde tutuyor.

Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor - 1

KURSK BİR KEZ DAHA ATEŞ ALTINDA

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden önce savaş alanında inisiyatifi yeniden ele geçirmek istiyor.

Ukraynalı birlikler, pazar günü Rusya'nın Kursk bölgesinde bir kez daha sürpriz saldırı başlattı.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor - 2

42 ÇATIŞMA GERÇEKLEŞTİ

Ukraynalı yetkililer önemli bir operasyonun gerçekleştiğini doğruladı. Rus askeri blog yazarları da şiddetli çatışmalar olduğunu bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski, pazar günü Kursk bölgesinde 42 çatışma yaşandığını ve 12'sinin devam ettiğini söyledi.

Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor - 3

ELEŞTİRİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı düzenlediği karşı saldırı, yorgun birliklerin başka cephelerde mücadele ettiği bir zamanda eleştirilere yol açtı.

Taktiklerini savunan Sırski ise, operasyonun Rusya'yı kendi topraklarında büyük bir askeri kuvvet bulundurmaya ve diğer yönlerden yedek kuvvetler transfer etmeye zorladığını iddia ediyor.

Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor - 4

RUSYA'YI ŞOK EDEN SALDIRI

Ukrayna, yaklaşık altı ay önce Kursk bölgesine önemli bir sınır ötesi saldırı başlatmıştı. Bu saldırı ile, düşman tankları ikinci dünya savaşından bu yana ilk kez Rus topraklarına girdi ve Kremlin için büyük bir utanç kaynağı oldu.

O zamandan beri Rusya ordusu Ukrayna güçlerini bölgeden çıkarmaya çalışıyor.

Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın Kursk'ta 38 bin personel kaybettiğini tahmin ediyor.

Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor - 5

"KURSK BÖLGESİNDEN İYİ HABERLER"

Rus ordusu kaybedilen toprakların yaklaşık yüzde 40'ını geri aldı ancak Ukraynalıları tamamen dışarı atmayı başaramadı.

Devlet Başkanı Volodimr Zelenski'nin ofis başkanı Andriy Yermak, Ukrayna'nın son saldırısının başarılı olduğunu öne sürdü.

Pazar günü, "Kursk bölgesinden iyi haberler, Rusya hak ettiğini alıyor." açıklamasında bulundu.

Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor - 6

"RUSLAR DERİN ENDİŞE DUYUYOR"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nden üst düzey bir yetkili olan Andriy Kovalenko, operasyonu doğruladı.

Kovalenko, "Ruslar Kursk bölgesinde derin endişe duyuyor. Birden fazla cepheden saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor - 7

UKRAYNA'NIN HEDEFİ NÜKLEER SANTRAL Mİ?

Rus askeri blog yazarları, Ukrayna'nın Kurchatov kasabasındaki Kursk nükleer santralini ele geçirmeye çalıştığını ileri sürdü. Kiev daha önce bunu reddetti. Santral, mevcut cephe hattından uzakta yer alıyor.

Kiev şu anda 585 kilometrekarelik Rus topraklarını kontrol ediyor.

Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor - 8

KURSK, MÜZAKERELERİN ANAHTARI OLABİLİR Mİ?

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Ukrayna'nın alevlenen karşı saldırısı hakkında açıklamada bulundu.

Blinken, Ukrayna'nın Rusya'nın sınır bölgesi Kursk'taki pozisyonunun gelecekteki herhangi bir müzakere için kritik olduğunu belirtti.

ABD'li bakan, “Kursk'taki pozisyonları önemli çünkü önümüzdeki yıl gerçekleşebilecek herhangi bir müzakereyi kesinlikle etkileyecek bir durum.” dedi.

Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor - 9
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