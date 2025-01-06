Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor

RUSYA'YI ŞOK EDEN SALDIRI

Ukrayna, yaklaşık altı ay önce Kursk bölgesine önemli bir sınır ötesi saldırı başlatmıştı. Bu saldırı ile, düşman tankları ikinci dünya savaşından bu yana ilk kez Rus topraklarına girdi ve Kremlin için büyük bir utanç kaynağı oldu.

O zamandan beri Rusya ordusu Ukrayna güçlerini bölgeden çıkarmaya çalışıyor.

Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın Kursk'ta 38 bin personel kaybettiğini tahmin ediyor.