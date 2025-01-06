Ukrayna ordusu karşı saldırıda: Kursk cephesinde ateş artıyor
Savaş tüm hızıyla devam ederken Ukrayna ordusu Rus toprağı Kursk'ta yeniden agresif karşı saldırı başlattı. Hem Rus hem de Ukraynalı kaynaklar, bölgede ateşin bir kez daha yükseldiğini doğruladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Ukrayna'nın Kursk'taki pozsiyonunun barış müzakelerinde kilit rol oynayacağını söyledi. Ukrayna ordusunun ağustos ayında başlattığı operasyon, uzun zaman sonra elde edilen büyük bir başarı olarak görülüyor. Rus ordusu, kaybettiği toprakların yüzde 40'ın geri almaya başardı ancak Ukrayna hala 585 kilometrekarelik Rus topraklarını elinde tutuyor.
KURSK BİR KEZ DAHA ATEŞ ALTINDA
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünden önce savaş alanında inisiyatifi yeniden ele geçirmek istiyor.
Ukraynalı birlikler, pazar günü Rusya'nın Kursk bölgesinde bir kez daha sürpriz saldırı başlattı.