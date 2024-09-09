Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor

DOĞU CEPHESİNDE DURUM VAHİM

Rusya'nın iki buçuk yıldır süren saldırısı Ukrayna ordusundan birçok birliği yok etti.

Cephe hattında takviyeler az ve seyrek, bu da bazı askerleri bitkin ve moralsiz bırakıyor.

Askeri yetkililere göre durum, özellikle Ukrayna'nın lojistik merkezi Pokrovsk yakınlarındaki ve doğu cephesindeki piyade birlikleri arasında vahim.

Ukrayna burada Rusya'nın ilerlemesini durdurmak için var gücüyle mücadele ediyor.