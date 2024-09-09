Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor

Ukrayna ve Rusya arasındaki acımasız savaş üçüncü yılında devam ederken, cephe hattında yeni sorunlar baş göstermeye başladı. Askeri yetkililere göre, firar ve itaatsizlik, özellikle yeni askere alınanlar arasında büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Çatlak gitgide büyürken Ukraynalı askerlerin savaştan yorulduğu, artık çatışmak istemediği ve ordudan ayrılmanın bir yolunu aradığı belirtiliyor. Kiev'in güçleri savaşta sayıca ve silahça zor durumda, bazı komutanlar her Ukraynalıya 10 Rus askeri düştüğünü tahmin ediyor. İşte Ukrayna ordusunda büyüyen çatlak ve sonuçları...

Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor - 1

DOĞU CEPHESİNDE DURUM VAHİM

Rusya'nın iki buçuk yıldır süren saldırısı Ukrayna ordusundan birçok birliği yok etti.

Cephe hattında takviyeler az ve seyrek, bu da bazı askerleri bitkin ve moralsiz bırakıyor.

Askeri yetkililere göre durum, özellikle Ukrayna'nın lojistik merkezi Pokrovsk yakınlarındaki ve doğu cephesindeki piyade birlikleri arasında vahim.

Ukrayna burada Rusya'nın ilerlemesini durdurmak için var gücüyle mücadele ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor - 2

FİRAR VE İTAATSİZLİK SORUNU

Amerikan yayın kuruluşu CNN, bölgede savaşan veya yakın zamana kadar birlikleri denetleyen altı Ukraynalı komutan ve subayla görüştü.

Yetkililerin altısı da, firar ve itaatsizliğin, özellikle yeni askere alınanlar arasında yaygın bir sorun haline geldiğini aktardı.

Altı komutandan dördü, konunun hassas olması ve medyaya konuşma yetkilerinin olmaması nedeniyle isimlerinin gizli tutulmasını talep etti.

Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor - 3

"ASKERLER MEVZİLERİ TERK EDİYOR"

Şu anda Pokrovsk'ta savaşan bir birlik komutanı, "Harekete geçirilen askerlerin hepsi mevzilerini terk etmiyor, ancak çoğunluğu terk ediyor. Buraya yeni gelenler ne kadar zor olduğunu görüyorlar. Çok sayıda düşman insansız hava aracı, topçu ve havan topu görüyorlar" diye konuştu.

Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor - 4

"ORDUDAN AYRILMANIN YOLLARINI ARIYORLAR"

Askerlerin savaştan yorulduğunu ve artık çatışmak istemediğini aktaran komutan, "Bir kez gidiyorlar ve hayatta kalırlarsa asla geri dönmüyorlar. Ya mevzilerini terk ediyorlar, savaşa girmeyi reddediyorlar ya da ordudan ayrılmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor - 5

SAVAŞMAK DIŞINDA SEÇENEKLERİ YOK

Savaşın başlarında gönüllü olanların aksine, yeni katılanların çoğu çatışmaya girme konusunda bir seçeneğe sahip değildi.

Ukrayna'nın yeni seferberlik yasası ilkbaharda yürürlüğe girdikten sonra askere çağrıldılar ve hükümet terhis getirene kadar özel izin almadıkları sürece yasal olarak ayrılamazlar.

Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor - 6

HER UKRAYNALIYA 10 RUS ASKERİ DÜŞÜYOR

Ancak disiplin sorunları açıkça bundan çok önce başlamıştı. Ukrayna geçen kış ve ilkbaharda aşırı zor bir dönemden geçti.

ABD askeri yardımının ülkeye ulaştırılmasında aylarca süren gecikme, kritik bir mühimmat kıtlığına ve moralde büyük bir düşüşe yol açtı.

Kiev'in güçleri sayıca ve silahça açıkça yetersiz, bazı komutanlar her Ukraynalıya 10 Rus askeri düştüğünü tahmin ediyor.

Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor - 7

ASKERLERE SORUŞTURMA AÇILIYOR

Savaş alanındaki durum kötüleştikçe, giderek artan sayıda asker pes etmeye başladı.

Ukrayna parlamentosuna göre, 2024'ün sadece ilk dört ayında, görevlerini terk eden veya firar eden yaklaşık 19 bin askere karşı cezai işlem başlatıldı.

Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor - 8

Komutanlara göre kayıtlarda bahsedilen sayı oldukça eksik çünkü birçok subayın firar ve izinsiz devamsızlıkları bildirmemeyi tercih ediyor.

Bunun yerine askerleri ceza almadan gönüllü olarak geri dönmeye ikna etmeyi umuyorlar.

Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor - 9

SAVUNMA ÇÖKÜYOR

Pokrovsk, Ukrayna'nın doğusundaki mücadelenin merkez üssü haline geldi. Rus kuvvetleri aylardır şehre doğru ilerliyor.

Ukrayna savunması çökmeye başladıkça son haftalarda ilerlemeleri hızlandı.

Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor - 10

RUS ORDUSU İLERLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, amacının Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamını kontrol altına almak olduğunu açıkça belirtiyor.

Önemli bir askeri ve tedarik merkezi olan Pokrovsk'u ele geçirmek ise bu hedefe doğru atılmış önemli bir adım olacak.

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