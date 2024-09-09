Ukrayna ordusunda çatlak: Askerler moral bozukluğu ve firar sorunuyla boğuşuyor
Ukrayna ve Rusya arasındaki acımasız savaş üçüncü yılında devam ederken, cephe hattında yeni sorunlar baş göstermeye başladı. Askeri yetkililere göre, firar ve itaatsizlik, özellikle yeni askere alınanlar arasında büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Çatlak gitgide büyürken Ukraynalı askerlerin savaştan yorulduğu, artık çatışmak istemediği ve ordudan ayrılmanın bir yolunu aradığı belirtiliyor. Kiev'in güçleri savaşta sayıca ve silahça zor durumda, bazı komutanlar her Ukraynalıya 10 Rus askeri düştüğünü tahmin ediyor. İşte Ukrayna ordusunda büyüyen çatlak ve sonuçları...
DOĞU CEPHESİNDE DURUM VAHİM
Rusya'nın iki buçuk yıldır süren saldırısı Ukrayna ordusundan birçok birliği yok etti.
Cephe hattında takviyeler az ve seyrek, bu da bazı askerleri bitkin ve moralsiz bırakıyor.
Askeri yetkililere göre durum, özellikle Ukrayna'nın lojistik merkezi Pokrovsk yakınlarındaki ve doğu cephesindeki piyade birlikleri arasında vahim.
Ukrayna burada Rusya'nın ilerlemesini durdurmak için var gücüyle mücadele ediyor.