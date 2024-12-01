Ukrayna ordusunda çatlak: "On binlerce asker firar etti"

Ukrayna'da üçüncü yılında devam eden savaş, birlikleri zorlamaya devam ediyor. Birçok asker kaçağı tıbbi izin aldıktan sonra taburuna geri dönmüyor. Ağırlaşan savaş koşullarını psikolojik ve duygusal olarak kaldıramayan askerler, çatışmaların bir an önce sonlanmasını istiyor. Askeri analisterler, firarların, savaş planlarını komutanların parmaklarının arasından kayıp giden kuma dönüştürdüğünü aktarıyor. Savaşın başladığı şubat 2022'de sıkıyönetim ilan edildiğinden beri 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden izinsiz ayrılması yasak.

Ukrayna ordusunda çatlak: "On binlerce asker firar etti" - 1

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik işgalinden beri 100 binden fazla Ukraynalı asker firar yasaları kapsamında yargılanıyor.

Firar sorunu, Ukrayna ordusunu çok ihtiyaç duyduğu insan gücünden mahrum bırakıyor ve Rusya ile savaşın kritik bir anında birliklerin zayıf düşmesine neden oluyor.

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Ukrayna ordusunda çatlak: "On binlerce asker firar etti" - 2

Ukraynalı yetkililere göre, akla gelebilecek her türlü kıtlıkla karşı karşıya kalan on binlerce Ukraynalı asker, yorgun ve bitkin bir halde, savaştan uzaklaşmanın yollarını arıyor.

Bazıları tıbbi izin alıyor ve bir daha asla geri dönmüyor. Bazılarıyla komutanlarla çatışıyor ve bazen çatışmaların ortasında emirleri yerine getirmeyi reddediyor.

Askeri analistler, kritik sorunun daha da büyüyeceğinden endişe ediyor.

Ukrayna ordusunda çatlak: "On binlerce asker firar etti" - 3

ABD hükümeti geçtiğimiz günlerde Ukrayna'yı cephedeki asker sayısını artırmaya ve zorunlu askerlik yaşını 18'e düşürmeye çağırdı.

Kiev'in hükümet yetkilileri ve askeri komutanların büyük ölçüde başarısız olduğunu kabul ettiği saldırgan ve tartışmalı bir seferberlik ardından, askerlerin neredeyse yarısı son bir yılda firar etti.

Ukrayna ordusunda çatlak: "On binlerce asker firar etti" - 4

GERÇEK SAYI ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Seferberlik yasaları yürürlüğe girmeden önce yaklaşık 300 bin Ukraynalı asker çatışmaya girmişti.

Uzmanlara göre, gerçek firari sayısı açıklanandan çok daha yüksek olabilir. Askeri uzmanlar gerçek sayının 200 bin kadar yüksek olabileceğini tahmin ediyor.

Ukrayna ordusunda çatlak: "On binlerce asker firar etti" - 5

Firarlar, savaş planlarını askeri komutanların parmaklarının arasından kayıp giden kuma dönüştürdü.

Associated Press, tüm birliklerin emirlere karşı gelerek mevzilerini terk etmesi sonucu savunma hatlarının ciddi şekilde tehlikeye girdiğini aktardı.

Ukrayna ordusunda çatlak: "On binlerce asker firar etti" - 6

Ukrayna ordusu, yetkililere göre eylül ayında büyük ölçüde ölümler, yaralanmalar ve firarlar nedeniyle 4 bin asker açığı kaydetti.

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