Ukrayna ordusunda çatlak: "On binlerce asker firar etti"
Ukrayna'da üçüncü yılında devam eden savaş, birlikleri zorlamaya devam ediyor. Birçok asker kaçağı tıbbi izin aldıktan sonra taburuna geri dönmüyor. Ağırlaşan savaş koşullarını psikolojik ve duygusal olarak kaldıramayan askerler, çatışmaların bir an önce sonlanmasını istiyor. Askeri analisterler, firarların, savaş planlarını komutanların parmaklarının arasından kayıp giden kuma dönüştürdüğünü aktarıyor. Savaşın başladığı şubat 2022'de sıkıyönetim ilan edildiğinden beri 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden izinsiz ayrılması yasak.
Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik işgalinden beri 100 binden fazla Ukraynalı asker firar yasaları kapsamında yargılanıyor.
Firar sorunu, Ukrayna ordusunu çok ihtiyaç duyduğu insan gücünden mahrum bırakıyor ve Rusya ile savaşın kritik bir anında birliklerin zayıf düşmesine neden oluyor.