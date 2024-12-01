Ukrayna ordusunda çatlak: "On binlerce asker firar etti"

Ukraynalı yetkililere göre, akla gelebilecek her türlü kıtlıkla karşı karşıya kalan on binlerce Ukraynalı asker, yorgun ve bitkin bir halde, savaştan uzaklaşmanın yollarını arıyor.

Bazıları tıbbi izin alıyor ve bir daha asla geri dönmüyor. Bazılarıyla komutanlarla çatışıyor ve bazen çatışmaların ortasında emirleri yerine getirmeyi reddediyor.

Askeri analistler, kritik sorunun daha da büyüyeceğinden endişe ediyor.