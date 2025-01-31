Ukrayna ordusunda firar krizi: Yüzlerce asker kayıplara karıştı

"HERKESİN RUH HALİ DEĞİŞTİ"

Bir zamanlar eğitimli bir keskin nişancı olan Viktor, şimdi Ukrayna'nın batısında askeri araçları ücretsiz tamir ettiği bir garaj işletiyor.

Rusları öldürüp öldürmediği sorusunu “Çok sayıda” diye yanıtladı ve şunları ekledi: “Herkes yorgun. Ruh hali değişti. İnsanlar eskiden sokaklarda askerlere sarılırdı. Şimdi askere alınmaktan endişe ediyorlar.”

Viktor cephede ciddi bir insan gücü eksikliği olduğunu da sözlerine ekledi. Şubat 2023'te kendisine 10 günlük bir mola verilmiş; ancak eve döndükten bir gün sonra Avdiivka saldırıya uğrayınca geri çağrılmış.

Kendi bölüğünden iki kişinin öldürüldüğünü, diğerlerinin de yaralandığını söyledi ve şunları ekledi: “Bir adam kolunu kaybetti. Bir diğeri bacağını. Bazılarında kurşun yaraları vardı. Kimse tamamen iyi değil. Yine de bazı görevleri yerine getirmeyi başardık.”