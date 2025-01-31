Ukrayna ordusunda firar krizi: Yüzlerce asker kayıplara karıştı
Firar meselesi Ukrayna'da manşetlere taşındı. 56 askerin Fransa'da eğitim görürken kaybolduğu bildirildi. Diğer yüzlercesinin de kayıp olduğu söyleniyor. Kiev hükümeti 155. Mekanize Tugayı ile ilgili soruşturma başlattı.
Ukrayna hükümeti geçen hafta hükümet 155. Mekanize Tugayı ile ilgili bir soruşturma başlattı.
56 askerin Fransa'da eğitim görürken kaybolduğu bildirildi. Diğer yüzlercesinin de kayıp olduğu söyleniyor.
Birliğin komutanı Dmytro Riumshyn tutuklandı. Resmi görevlerini yerine getirmediği ve izinsiz devamsızlıkları bildirmediği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.