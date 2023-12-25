Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi, Ukrayna ordusu için hileli top mermisi alımının bir parçası olarak zimmetine 40 milyon dolar geçirdiği iddiası ile tutuklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ise ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) ülkesi hakkındaki endişeleri gidermek için ikna etmeye çalışıyor.
Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) göre üst düzey bir Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisi, bir top mermisi sözleşmesiyle ilgili olarak zimmetine 1,5 milyar Ukrayna Grivnası (40 milyon dolar) geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.