Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi

Kurumun bildirdiğine göre daha sonra bu yetkili aynı üretici ile aracıların dahil olmadığı bir tedarik sözleşmesi imzalandı. SBU, bunun teslimat süresini önemli ölçüde kısalttığını ve ürünlerin maliyetini düşürdüğünü açıkladı.