Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi, Ukrayna ordusu için hileli top mermisi alımının bir parçası olarak zimmetine 40 milyon dolar geçirdiği iddiası ile tutuklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ise ABD ve Avrupa Birliği'ni (AB) ülkesi hakkındaki endişeleri gidermek için ikna etmeye çalışıyor.

Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi - 1

Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) göre üst düzey bir Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisi, bir top mermisi sözleşmesiyle ilgili olarak zimmetine 1,5 milyar Ukrayna Grivnası (40 milyon dolar) geçirdiği iddiasıyla tutuklandı.

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Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi - 2

SBU, yetkilinin geçen yıl Aralık ayında toptan top mermisi satın almak için özel bir ihracat şirketiyle anlaşma imzaladığını belirtti. 

Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi - 3

Kurumun bildirdiğine göre daha sonra bu yetkili aynı üretici ile aracıların dahil olmadığı bir tedarik sözleşmesi imzalandı. SBU, bunun teslimat süresini önemli ölçüde kısalttığını ve ürünlerin maliyetini düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi - 4

PAHALI SÖZLEŞMEYİ UZATTI

Ancak, SBU'ya göre, Savunma Bakanlığı yetkilisi  daha pahalı olan ilk sözleşmeyi uzattı ve toplam 1,5 milyar Ukrayna Grivnası (40 milyon dolar) tutarındaki fonlar bağlı bir yabancı aracı firmanın hesaplarına aktarıldı.

Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi - 5

Kurum, yetkilinin yasadışı faaliyeti doğrulayan belgeler bulduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığı yetkilisi, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi - 6

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI PARAYI GERİ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise parayı  geri almak için çalıştığını açıkladı.Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Illarion Pavliuk'a göre sözleşme, ödemenin yapıldığı ancak teslimatın gerçekleşmediği bir sözleşmeydi. Sonuç olarak, avukatların sözleşmeyi feshetme ve parayı geri alma seçeneklerini araştırdıklarını söyledi.

Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi - 7

Eylül ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın adının karıştığı onlarca  yolsuzluk skandalının ardından "yeni yaklaşımlara" duyulan ihtiyacı gerekçe göstererek Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevden aldı.

Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi - 8

Yerine Ukrayna'nın eski halk vekili Rustem Umerov atandı.Ertesi ay ABD, Ukrayna'yı hükümetteki yolsuzlukla mücadele konusunda daha fazla çaba göstermeye çağırdı. Yetkililer, Washington'un Kiev'e, ABD'nin belirli türdeki ekonomik yardımlarının Ukrayna'nın kurumlarını reforme etme konusundaki ilerlemesine bağlı olacağını belirten çeşitli bildirimler yayınladığını söyledi.

Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi - 9

Zelensky bu ay Washington DC'ye giderek ABD'li Senatörlerle görüştüğünde yolsuzlukla ilgili endişeleri gidermeye çalıştı. Konu ayrıca AB'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatmayı kabul etmesinin ardından daha da acil hale geldi.

Ukrayna ordusunda yolsuzluk: Zimmetine 40 milyon dolar geçirdi - 10
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