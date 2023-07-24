Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı
Ukrayna-Rusya savaşı 516. gününde devam ediyor. Rusya'nın dün gece Ukrayna'nın Odessa bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA)düzenlediği saldırıda Tuna Nehri'ndeki liman altyapısını hedef aldığı açıklandı. Bununla birlikte, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ukrayna'nın iki İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.
Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin dün gece Odessa bölgesine bir saldırı daha düzenlediğini belirtti.