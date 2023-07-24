Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı

Ukrayna-Rusya savaşı 516. gününde devam ediyor. Rusya'nın dün gece Ukrayna'nın Odessa bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA)düzenlediği saldırıda Tuna Nehri'ndeki liman altyapısını hedef aldığı açıklandı. Bununla birlikte, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Ukrayna'nın iki İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı - 1

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin dün gece Odessa bölgesine bir saldırı daha düzenlediğini belirtti.

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Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı - 2

Kiper, Rusların Tuna Nehri’nin liman altyapısını hedef aldığına dikkati çekerek, "Ruslar 4 saat boyunca Şahed insansız hava araçlarıyla limanlara saldırdı. 3 İHA, hava savunma güçlerimizce imha edildi." ifadesini kullandı.

Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı - 3

Saldırılar sonucu 6 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Kiper, tahıl yüklü bir hangarın tahrip edildiğini ve depolama tanklarının zarar gördüğünü kaydetti.

Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı - 4

SON BİR HAFTADA 16 KİLOMETREKARELİK ALAN KURTARILDI

Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezinin sosyal medya hesabından Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar’ın cephedeki duruma ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı - 5

Malyar, güneyde Ukrayna ordusunun son bir haftada 12 kilometrekareden fazla alanı kurtardığını belirterek, taarruzun başladığı haziranın başından bu yana güney cephede toplam 192 kilometrekareden fazla toprağın kurtarıldığını aktardı.

Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı - 6

Ukrayna birliklerinin Melitopol ve Berdyansk yönlerinin birkaç yerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü dile getiren Malyar, Ukrayna güçlerinin doğudaki Bahmut yönünde taarruz başlamasından bu yana yaklaşık 35 kilometrekarelik alanı kurtardığına dikkati çekti. Malyar, "Son bir haftada bu yönde savunma kuvvetlerimiz yaklaşık 4 kilometrekarelik bir alanı kurtardı." ifadesini kullandı.

Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı - 7

Malyar, Bahmut yönünde şiddetli çatışmaların Klişeyevka, Avdiyivka ve Kurdyumovka’da devam ettiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı - 8

MOSKOVA'YA İKİ İHA İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Diğer taraftan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yerel saatle 04:00 (TSİ 04:00) sıralarında Moskova'ya iki İHA'yla saldırı yapıldığını belirtti.

Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı - 9

İHA'ların boş iki binaya çarptığını kaydeden Sobyanin, saldırılar neticesinde ölü veya yaralının bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna: Ruslar, Tuna Nehri'ndeki liman altyapısına saldırdı - 10

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İHA saldırılarının Ukrayna tarafından yapıldığı aktarılarak "Kiev rejiminin önlenen terör saldırısında can kaybı olmadı." ifadesine yer verildi.

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