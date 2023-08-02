Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman altyapısını vurdu

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev ve Odessa bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı. Odessa'da liman altyapısı vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya bir kez daha küresel gıda güvenliğine saldırdı." dedi.

Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman altyapısını vurdu - 1

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün gece Rus ordusunun Ukrayna’ya Şahed tipi İHA'larla saldırdığı belirtilerek, “Şahed’ler Kursk, Primorsk-Ahtarsk (Rusya), Çauda (Kırım) yönlerinden fırlatıldı. Hava Kuvvetleri güçleri ve araçları, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin diğer bileşenlerinin hava savunmasıyla işbirliğinde 23 İHA'yı imha etti.” ifadesi kullanıldı.

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Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman altyapısını vurdu - 2

İHA’ların çoğunun Kiev ve Odessa bölgelerinde düşürüldüğü aktarılan açıklamada, “Ne yazık ki düşmanın fırlattığı İHA’lardan bazıları Odessa bölgesindeki liman altyapısını vurdu.” denildi.

Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman altyapısını vurdu - 3

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper da sosyal medya paylaşımında, Rusya’nın dün düzenlediği saldırı sonucunda bölgenin liman ve sanayi altyapı tesislerinde yangın çıktığını, bir elevatörün hasar gördüğünü belirtti.”

Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman altyapısını vurdu - 4

"RUSYA BİR KEZ DAHA KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİNE SALDIRDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saldırılarında can kaybı olmadığını aktardı.

Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman altyapısını vurdu - 5

Zelenski, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki hasar var ve en önemlileri güneyde. Rus teröristler bir kez daha limanlara, tahıllara, küresel gıda güvenliğine saldırdı. Tüm acil servislerimiz etkin şekilde çalıştı. Dünya tepki göstermeli. Sivil limanlar hedef alındığında, teröristler kasten elevatörü bile tahrip ettiğinde, bu tüm kıtalardaki herkes için bir tehdittir. Rusya durdurulabilir ve durdurulmalıdır."

Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman altyapısını vurdu - 6
Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman altyapısını vurdu - 7
Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman altyapısını vurdu - 8
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