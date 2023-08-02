Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman altyapısını vurdu
Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev ve Odessa bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdı. Odessa'da liman altyapısı vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya bir kez daha küresel gıda güvenliğine saldırdı." dedi.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün gece Rus ordusunun Ukrayna’ya Şahed tipi İHA'larla saldırdığı belirtilerek, “Şahed’ler Kursk, Primorsk-Ahtarsk (Rusya), Çauda (Kırım) yönlerinden fırlatıldı. Hava Kuvvetleri güçleri ve araçları, Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin diğer bileşenlerinin hava savunmasıyla işbirliğinde 23 İHA'yı imha etti.” ifadesi kullanıldı.