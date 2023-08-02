Ukrayna: Rusya, Odessa'da liman altyapısını vurdu

Zelenski, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki hasar var ve en önemlileri güneyde. Rus teröristler bir kez daha limanlara, tahıllara, küresel gıda güvenliğine saldırdı. Tüm acil servislerimiz etkin şekilde çalıştı. Dünya tepki göstermeli. Sivil limanlar hedef alındığında, teröristler kasten elevatörü bile tahrip ettiğinde, bu tüm kıtalardaki herkes için bir tehdittir. Rusya durdurulabilir ve durdurulmalıdır."