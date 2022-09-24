Ukrayna-Rusya savaşının vurduğu kasaba: Staryi Saltiv

"Benim tek başına evi inşa etmem imkansız. İmkan dahilinde yapacağız. Ne kadar hayatım yeterse inşa edeceğim. Ben burada büyüdüm. Mutfağım var orada, orada kalırım. Kışın da sobamız var. Duruma göre bakacağım, büyük ihtimal burada yaşayacağım kışın da. Ben bir köylüyüm, şehir sakini değilim. Ben şehirde yaşayamıyorum."