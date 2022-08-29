Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı

RUSYA İNKAR ETTİ

Diğer taraaftan Reuters'ın bildirdiğine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Zaporijya nükleer santraline saldırmaya çalışan Ukraynalı bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığı, ciddi bir hasar olmadığını ve radyasyon seviyelerinin normal olduğunu aktararak, drone'nun tesisin nükleer atık muhafazasının yakınında vurulduğunu belirtti.