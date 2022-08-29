Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı

Rusya- Ukrayna savaşı 187. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Energodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarının bombalandığını ve ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığını açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus kuvvetlerinin Zaporijya nükleer santraline saldırmaya çalışan Ukraynalı bir insansız hava aracını düşürdüğünü öne sürdü.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 29.08.2022 - 12:43

Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı - 1

Orlov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Energodar şehrinin 3, 4 ve 5. ilçeleri saldırı altında. İlk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. Evlerin camları kırıldı. Park halindeki araçlarda yangın var" ifadesini kullandı. 

Fotoğraf: Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresindeki bombardımanlar, 25 Ağustos 2022, ESA

Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı - 2

Belediye Başkanı Orlov'un paylaştığı videoda, yangının çıktığı park halindeki araçlara, söndürme ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

Fotoğraf: Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresindeki bombardımanlar, 25 Ağustos 2022, ESA

Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı - 3

Orlov, Rus işgalcilerin, ülkenin Energodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali çevresine yaptığı saldırılardan 'yı sorumlu tutmak için Energodar halkından imza toplamaya çalıştığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı - 4

"Rus işgalciler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcilerine bir dezenformasyon mektubu hazırladılar ve iddiaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından nükleer santralin bombardımanının durdurulmasını talep ettikleri bir bildiri kapsamında Energodar halkından imza topluyorlar."

Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı - 5

RUSYA İNKAR ETTİ

Diğer taraaftan Reuters'ın bildirdiğine göre, Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin Zaporijya nükleer santraline saldırmaya çalışan Ukraynalı bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığı, ciddi bir hasar olmadığını ve radyasyon seviyelerinin normal olduğunu aktararak, drone'nun tesisin nükleer atık muhafazasının yakınında vurulduğunu belirtti. 

Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı - 6

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI UZMANLARI YOLDA

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Andrey Ermak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanlarının, Zaporijya Nükleer Santrali'ne doğru yola çıktıklarını duyurdu.

Ermak, santralin etrafındaki saldırılara ilişkin "Ruslar, Energodar'a ateş açtı. Dünyayı kışkırtıp şantaj yapmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı - 7

UKRAYNA, RUS ORDUSUNUN KAYIPLARINI GÜNCELLEDİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat-21 Haziran'da Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin tahmini veriler güncellendi.

Savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısı 47 bin 100'e çıkarken, Rusya'ya ait 234 uçak, 203 helikopter, 1947 tank, 4 bin 269 zırhlı araç, 1060 top imha edildi.

Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı - 8

Rus güçleri 3 bin 188 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi, 844 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki yerleşim alanlarını bombaladı - 9

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