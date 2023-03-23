Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor

Rusya’nın Bakhmut yönündeki ana güçlerini, Rus güvenlik şirketi Wagner’in savaşçılarının oluşturduğuna işaret eden Sırskiy, “Onlar, büyük kayıplar veriyor ve gücü tükeniyor. Bir zamanlar Kiev, Harkiv, Balakliya ve Kupyansk’ta yaptığımız gibi çok yakında bu fırsattan yararlanacağız.” ifadelerini kullandı.