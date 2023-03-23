Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, çatışmaların sürdüğü Bakhmut şehrinde Rusya’nın gücünün tükenmeye başladığını söyledi. Sırskiy, yakında bu fırsattan yararlanacaklarını açıkladı.

Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor - 1

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın "asker ve teçhizat kayıplarına rağmen" ne pahasına olursa olsun Bakhmut’u ele geçirme umudunu bırakmadığını belirtti.

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Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor - 2

Rusya’nın Bakhmut yönündeki ana güçlerini, Rus güvenlik şirketi Wagner’in savaşçılarının oluşturduğuna işaret eden Sırskiy, “Onlar, büyük kayıplar veriyor ve gücü tükeniyor. Bir zamanlar Kiev, Harkiv, Balakliya ve Kupyansk’ta yaptığımız gibi çok yakında bu fırsattan yararlanacağız.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor - 3

Sırskiy, Rus ordusunun kesintisiz saldırıları altında cephedeki Ukrayna askerlerinin dayanıklılık, cesaret ve yiğitlik sergilediklerini kaydetti.

Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor - 4

BAKHMUT'TA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR 

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar, son haftalarda Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Bakhmut kenti çevresinde yoğunlaştı. Bakhmut'un birkaç kilometre kuzeyinde, Rus kuvvetlerinin ve Wagner Grubu paramiliter örgütüne ait paralı askerlerin dikkatlerini odakladığı daha küçük bir kasaba olan Soledar var.

Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor - 5

ABD' için askeri stratejist olarak görev yapan Tümgeneral Mick Ryan, Rusya'nın birliklerini stratejik olarak  büyük bir öneme sahip olan Bakhmut'u ele geçirme isteğinin,  burasının Ukrayna ordusunun güçlü olduğu bir yer olmasından ileri geldiğini açıkladı. 

Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor - 6
Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor - 7
Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor - 8
Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor - 9
Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor - 10
Ukrayna: Rusya’nın Bakhmut’ta gücü tükeniyor - 11
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