Ukrayna, Rusya'nın derinlerine saldırabilecek: "Füzeler kendi adına konuşacak"
ABD, Ukrayna'nın aylardır ısrarla sürdürdüğü talebine sonunda karşılık verdi. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, uzun menzilli Amerikan füzeleri kullanmak için Ukrayna'ya gerekli izni verdi. Uzun menzilli füzelerin savaşa dahil olması, Ukrayna ordusunun artık Rusya'nın derinliklerini hedef alabileceği anlamına geliyor. Yeni bir dönemi temsil eden uzun menzilli silahlar, savaşın gidişatını değiştirebilir mi? Uzun zamandır Rus ordusuna karşı güç kaybeden Ukrayna, teknolojik üstünlük ve uzak mesafe saldırı kapasitesi ile savaş alanında ilerleme kaydedebilir mi?
AMERİKA'DAN YEŞİL IŞIK
Amerika'nın önde gelen New York Times gazetesinin konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre ABD, Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanma talebini kabul etti.
Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde Rusya'nın derinliklerine yönelik uzun menzilli füze saldırısı gerçekleştirmeye hazırlandığı öne sürüldü.
ABD'li yetkililere göre bu karar, Washington'ın Ukrayna politikasında önemli bir değişikliği temsil ediyor.