Ukrayna, Rusya'nın derinlerine saldırabilecek: "Füzeler kendi adına konuşacak"

UKRAYNA'YA SİLAH DESTEĞİ

Kiev'in diğer müttefikleri de silah tedarik ediyor ancak bunların Rusya içinde nasıl ve ne zaman kullanılacağı konusunda kısıtlamalar var.

Bunun nedeni, bu tür saldırıların NATO ülkelerini savaşa çekebilecek veya nükleer bir çatışmaya yol açabilecek misillemelere yol açabilecek olması.