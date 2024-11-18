Ukrayna, Rusya'nın derinlerine saldırabilecek: "Füzeler kendi adına konuşacak"

ABD, Ukrayna'nın aylardır ısrarla sürdürdüğü talebine sonunda karşılık verdi. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, uzun menzilli Amerikan füzeleri kullanmak için Ukrayna'ya gerekli izni verdi. Uzun menzilli füzelerin savaşa dahil olması, Ukrayna ordusunun artık Rusya'nın derinliklerini hedef alabileceği anlamına geliyor. Yeni bir dönemi temsil eden uzun menzilli silahlar, savaşın gidişatını değiştirebilir mi? Uzun zamandır Rus ordusuna karşı güç kaybeden Ukrayna, teknolojik üstünlük ve uzak mesafe saldırı kapasitesi ile savaş alanında ilerleme kaydedebilir mi?

Ukrayna, Rusya'nın derinlerine saldırabilecek: "Füzeler kendi adına konuşacak" - 1

AMERİKA'DAN YEŞİL IŞIK

Amerika'nın önde gelen New York Times gazetesinin konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre ABD, Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanma talebini kabul etti.

Ukrayna'nın önümüzdeki günlerde Rusya'nın derinliklerine yönelik uzun menzilli füze saldırısı gerçekleştirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

ABD'li yetkililere göre bu karar, Washington'ın Ukrayna politikasında önemli bir değişikliği temsil ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Ukrayna, Rusya'nın derinlerine saldırabilecek: "Füzeler kendi adına konuşacak" - 2

HANGİ FÜZELER YERLEŞTİRİLECEK?

Ukrayna'nın ilk derin saldırılarını 300 kilometre menzilli ATACMS roketlerini kullanarak gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

Ülkeye Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS taktik füze sistemleri konuşlandırılacak. ATACMS (Army Tactical Missile System), bir taktik balistik füze sistemi.

Bu sistem, kara kuvvetleri tarafından düşman hedeflerini yüksek hassasiyetle vurma amacıyla kullanılıyor.

Ukrayna, Rusya'nın derinlerine saldırabilecek: "Füzeler kendi adına konuşacak" - 3

"FÜZELER KENDİ ADINA KONUŞACAK"

Görevi 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek olan mevcut Başkan Joe Biden, Kiev yönetiminin uzun menzilli füze kullanma taleplerini aylardır reddediyordu.

Moskova'nın Kuzey Kore askerlerini cephe hattında konuşlandırması ve Ukrayna'ya yönelik yoğun füze saldırısının Biden'ın fikrini değiştirmiş olabileceği düşünülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kararın ardından yaptığı konuşmada füzelerin "kendi adına konuşacağını" söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın derinlerine saldırabilecek: "Füzeler kendi adına konuşacak" - 4

SAVAŞIN GİİŞATI DEĞİŞECEK Mİ?

Bazı ABD'li yetkililer, uzun menzilli saldırılara izin verilmesinin savaşın genel gidişatını değiştireceği konusunda şüphelerini dile getirdi.

Bu kararın Rus güçlerinin ilerleme kaydettiği bir dönemde Ukrayna'ya yardımcı olabileceği ve ateşkes görüşmeleri gerçekleşirse Kiev'i daha iyi bir müzakere pozisyonuna getirebileceği belirtiliyor.

Ukrayna, Rusya'nın derinlerine saldırabilecek: "Füzeler kendi adına konuşacak" - 5

TRUMP'IN TEPKİSİ NE OLACAK?

Trump'ın göreve geldiğinde Biden'ın kararını geri alıp almayacağı henüz belli değil.

Seçilmiş başkan, uzun zamandır ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı mali ve askeri yardımın boyutunu eleştiriyor.

Bazı Cumhuriyetçi yetkililer, Biden'ın görevden ayrılmadan önce savaşları tırmandırdığını ileri sürdü.

Ukrayna, Rusya'nın derinlerine saldırabilecek: "Füzeler kendi adına konuşacak" - 6

KUZEY KORE ASKERİNİN SAVAŞA ETKİSİ

Son aylarda 10 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın doğusuna gönderildiği ve bunların çoğunun Kursk bölgesinde çatışmalara başladığı düşünülüyor.

Rusya ise ağır kayıplara rağmen 2022'den bu yana en hızlı ilerlemesini sürdürüyor. Ukrayna ordusu, Kursk'a konuşlandırılan Kuzey Kore askerlerinden bazılarıyla karşı karşıya geldi.

Asker sıkıntısıyla boğuşan Ukrayna güçleri, ağustos ayında Kursk'a düzenledikleri operasyonda ele geçirdikleri toprakların bir kısmını kaybetti.

Ukrayna, Rusya'nın derinlerine saldırabilecek: "Füzeler kendi adına konuşacak" - 7

UKRAYNA'YA SİLAH DESTEĞİ 

Kiev'in diğer müttefikleri de silah tedarik ediyor ancak bunların Rusya içinde nasıl ve ne zaman kullanılacağı konusunda kısıtlamalar var.

Bunun nedeni, bu tür saldırıların NATO ülkelerini savaşa çekebilecek veya nükleer bir çatışmaya yol açabilecek misillemelere yol açabilecek olması.

Ukrayna, Rusya'nın derinlerine saldırabilecek: "Füzeler kendi adına konuşacak" - 8

Rus lider Vladimir Putin, Amerikan yapımı uzun menzilli füzelerin kullanılmasının, savaşı tırmandıracağı uyarısında bulunmuştu.

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