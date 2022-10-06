Yerel halkın belirttiğine göre Ruslar, Ukrayna'nın doğusundaki Balakliya kasabasınıi ele geçirdiğinde merkez polis karakolunu bir vahşet üssü haline getirdi.
Kent, Rus işgali altında geçirdiği altı ay boyunca, çok sayıda yerel sakin bodrum katındaki aşırı kalabalık hücrelere kilitlendi. Hayatta kalanlar ise dövüldüklerini, kendilerine elektrik verildiğini ve sahte infazlara katlanmak zorunda bırakıldıkları bir işkence odasına sürüklendiklerini öne sürdü.
Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv oblastında yer alan Izyum kentinin bir kasabası olan Balakliya geçen ay Rus güçlerden geri alındı. Ukrayna'nı karşı saldırısı sırasında kasabanın geçen ay yeniden ele geçirilmesinden sonra elde edilen belgelere göre, sorgulamalar Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkilileri tarafından yürütüldü.
30 bin nüfuslu bir demiryolu kenti olan Balakliya gibi kurtarılmış bölgelerde ortaya çıkan toplu mezarlar, işkence ve savaş suçları uluslararası toplum tarafından kınanırken, Rusya savaşta sivilleri hedef aldığını sürekli inkar etti.
Ancak, ele geçirilen belgelerde bazı Ukraynalıların Vladimir Putin'e ve Ukrayna’nın topraklarının çalınmasına yardım ettiği ortaya çıktı ve bu kişiler vatan haini olarak ilan edildi. Ukrayna şimdiden bin 309 şüpheli hain hakkında soruşturma ve 450 kişi hakkında kovuşturma başlattı.
Ancak, kendi milletlerine ve komşularına ihanet etmekle suçlanan işbirlikçilerin yargılanması hukuki yollarla gerçekleşmiyor. Bu hainlerden bazıları, direniş savaşçıları tarafından takip ediliyor ve katlediliyor. Kiev hükümetinden bir kaynak tarafından, bu tür 29 intikam cinayeti ve 13 suikast girişiminin bulunduğunu iddia etti.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko, "İş birlikçilere yönelik bir av ilan edildi ve yaşamları kanunla korunmuyor. İstihbarat servislerimiz onları ortadan kaldırıyor, domuz gibi vuruyor" diye konuştu.
Diğer taraftan, Ukraynalı üst düzey siyasetçiler de dahil olmak üzere, bu hainlerin Rusya'nın işgalini güç, para ve statü elde etme şansı olarak gördüğünü ifade etti.
Ukraynalıları, Rusların yaptığı işkencelere kıyasla, yardım ve yaltaklık eden kendi komşuları daha çok öfkelendirdiği belirtildi.
Örneğin, bir tavuk çiftliği bulunan eski bir güvenlik uzmanı olan Oleg Kalaida, Kremlin'e hizmet etmeyi kabul ettikten sonra kendisini polis şefliğine yükseltti. Yerel halkın belirttiğine göre Kaladia, Ukraynalılara çeşitli işkenceler yaptı. Kaladia’nın Ruslar tarafından general rütbesiyle ödüllendirildiği belirtilirken, vatana ihanetten 15 yıla kadar hapisle karşı karşıya olduğu açıklandı. Kalaida'nın itfaiye yardım hattında çalışan karısının da yakalanmamasına rağmen iş birlikçi olduğu bildirildi.
Ukrayna'nın güneyindeki Vasylivka kasabasında, internet üzerinden köfte ve sosis satan eski aktris olan Natalia Romanychenko ise Putin tarafından belediye başkanı ilan edildi. Bekar bir anne olan Romanychenko iki küçük oğlunun Sovyet askeri üniformalı fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamaya devam ediyor.
Zaporijya'nın belediye başkanı olan Ivan Sushko ise daha önce düğünlerde komıi olarak çalışıyordu. Sushko'nun geçen ay Ukraynalı direnişçiler tarafından arabasında havaya uçurulduğu belirtildi.
Ruslarla işbirliği yapan bir diğer Putin sempatizanı ise kilit Herson kentinin eski belediye başkanı Volodimir Saldo. Rusları kentteki önemli yönetim pozisyonları yerleştiren Saldo bir zehirlenme girişiminden sağ kurtuldu.
Son olarak fotoğrafta, Ukrayna güçlerinin Balakliya kentini geri almasının ardından Rus askerleri teslim olduğu görülüyor.