ŞİMDİYE KADAR 29 CİNAYET İŞLENDİ

Ancak, kendi milletlerine ve komşularına ihanet etmekle suçlanan işbirlikçilerin yargılanması hukuki yollarla gerçekleşmiyor. Bu hainlerden bazıları, direniş savaşçıları tarafından takip ediliyor ve katlediliyor. Kiev hükümetinden bir kaynak tarafından, bu tür 29 intikam cinayeti ve 13 suikast girişiminin bulunduğunu iddia etti.