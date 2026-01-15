Ukrayna savaş ve soğukla mücadele ediyor, Zelenski acil durum ilan etti
15.01.2026 10:40
Erdem Güzel
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın enerji hatlarını vurmasının ardından kışın da bastırmasıyla acil durum ilan etti. Kiev elektriksiz ve ısıtmasız günler yaşıyor.
ZELENSKİ ACİL DURUM İLAN ETTİ
Ukrayna-Rusya Savaşı devam ederken kışın bastırmasıyla Ukrayna zor günler yaşıyor. Rusya, Ukrayna'nın özellikle Kiev'deki enerji hatlarını hedef alırken şehirde binlerce kişi elektriksiz ve ısıtmasız kalıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski konuyla ilgili Moskova'yı suçladı "bilerek kötü kış koşullarını savaş stratejileri için suistimal ediyorlar" dedi. Kiev'de hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesinin ardından Zelenski acil durum ilan etti.
TRUMP: BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ ZELENSKİ GECİKTİRİYOR
Acil durum çağrısı ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya Savaşı hakkındaki konuşmasına paralel olarak geldi. Trump, 4 yıldır süren savaşın bitmesi için yapılacak barış müzakerelerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in değil Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin engel olduğunu, onun "daha az hazır olduğunu" söyledi.
Trump'a sorulan "neden barış görüşmeleri hala başarıya ulaşmadı" sorusuna ABD Başkanı "Zelenski" cevabını verdi.
İki lider gelecek hafta Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılacaksa da ikili arasında henüz planlanmış bir görüşme yok.
KİEV'DE NELER OLUYOR?
Geçtiğimiz haftalardan itibaren Rusya'nın Kiev'in enerji hatlarını hedef almasıyla elektrik ve ısınma kesintileri olmuş, kentin yüzde 70'ine elektrik verilememişti. Kış şartlarının ağırlaşması ve kesintilerle beraber Kiev sakinleri hali hazırda 2022'den beri süren savaş şartlarında zor günler geçiriyor. Ukrayna Enerji Bakanlığı kesintilerin giderilmesi için çalışıldığını açıklamıştı.