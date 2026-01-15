Ukrayna savaş ve soğukla mücadele ediyor, Zelenski acil durum ilan etti

Acil durum çağrısı ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya Savaşı hakkındaki konuşmasına paralel olarak geldi. Trump, 4 yıldır süren savaşın bitmesi için yapılacak barış müzakerelerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in değil Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin engel olduğunu, onun "daha az hazır olduğunu" söyledi.

Trump'a sorulan "neden barış görüşmeleri hala başarıya ulaşmadı" sorusuna ABD Başkanı "Zelenski" cevabını verdi.

İki lider gelecek hafta Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılacaksa da ikili arasında henüz planlanmış bir görüşme yok.